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Lada Niva Bronto с мотором 1.8 — сколько она будет стоить?

«За рулем» рассказал о ценах на новый внедорожник Lada Niva Bronto с мотором 1.8

В середине октября АВТОВАЗ запустил производство модернизированной Lada Niva Bronto.

Официально цены пока не объявлены, но уже сейчас можно спрогнозировать, сколько будет стоить обновленная Нива Бронто у дилеров.

Раньше разница в цене между Niva Legend и Niva Bronto составляла около 470 тысяч рублей: в ценах 2025 года, первая стоила от 1 017 500 рублей, вторая – от 1 487 000 рублей. После обновления Niva Legend стоит 1 199 000 рублей, и известно, что Niva Bronto получит все те же обновления, что есть у базовой модели.

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Вся разница между машинами, как и прежде, будет заключаться в подготовке для бездорожья – напомним, у Бронто усиленная подвеска, самоблоки, увеличенный клиренс, внедорожные шины и оригинальный обвес. Как мы выяснили выше, до обновления этот комплект в стоимости машины «весил» примерно 470 тысяч рублей – примерно так же будет и после выхода обновленной Niva Bronto, ведь доработки, по сути, остались прежними.

Таким образом, цена на модернизированную Lada Niva Bronto с мотором 1.8 будет начинаться примерно от 1,6-1,7 млн рублей. Это лишь наш прогноз, а официальные цены АВТОВАЗ назовет перед стартом продаж. Ожидается, что это произойдет до конца 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал, какая комплектация обновленной Нивы Legend стала самой востребованной.

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