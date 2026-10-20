Рама, полный привод, зимний пакет — в РФ стартовал выпуск отличного внедорожника

На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство внедорожника Tank 500

На площадке АВТОТОР в Калининграде стартовал выпуск рамного внедорожника Tank 500. Собирают его в двух исполнениях – бензиновом и гибридном. Первый этап, как уточняется в сообщении от 19 октября 2026 года, предполагает работу на уже сваренных и окрашенных кузовах.

Tank 500 стал вторым внедорожником бренда, вставшим на конвейер в России

TANK 500

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Начало этой истории положил Tank 300: его производство в Калининграде запустили в мае 2026 года. Теперь локальная линейка расширилась, а значит, у российских автолюбителей появилось больше вариантов выбора внутри бренда.

Присутствует Tank 500 на нашем рынке с 2023 года. Аудитория за это время сложилась устойчивая – те, кому важны высокий уровень комфорта, статус автомобиля и внедорожные возможности. В мае 2026-го продажи премиального рамного внедорожника превысили 25 000 машин, причем по популярности в линейке бренда он держится на втором месте.

Технически все по-внедорожному серьезно: интеллектуальный полный привод, понижающая передача, блокировки всех дифференциалов плюс широкий набор электронных ассистентов.

Комплектации

Версия «Премиум» – трехлитровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом на 299 л.с. Добавьте сюда просторный салон с премиальной отделкой, высокий уровень оснащения и продуманную эргономику.

«Оникс» узнается по стильному черному дизайну, а под капотом у него бензиновый V6 мощностью 354 л.с. Топлива машина берет больше за счет дополнительного бака на 53 л – суммарный объем достигает 133 л.

Семиместный «Сити Премиум» – гибрид, которому зарядка от сети не требуется вовсе; рассчитан он на комфортные дальние путешествия. Подзаряжаемый «Техно Премиум» объединяет мощный двухлитровый бензиновый двигатель и электромотор: до 115 км на электротяге и максимум 394 л.с. Все вместе эти модификации, по сути, закрывают весь спектр задач и условий эксплуатации.

Зимний пакет, гарантия и дилерская сеть

Под российский климат для Tank 500 предусмотрели расширенный зимний пакет: подогрев сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя. Дополнительно внедорожники получают усиленную антикоррозийную обработку кузова – адаптация к эксплуатации в разных климатических условиях страны.

Каждый автомобиль бренда Tank, выпущенный на площадке «Автотора», проходит многоступенчатый контроль качества в соответствии со стандартами концерна GWM.

Гарантия производителя официальная, меры сервисной поддержки действуют по всей дилерской сети Tank в Российской Федерации. Сам премиальный бренд рамных внедорожников был представлен в России в 2023 году, сейчас у него 69 официальных центров в 50 городах.

О том, какие гибриды россияне чаще всего выбирают на вторичном рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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