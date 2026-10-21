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Под Краснодаром включили лазерные лучи против рассеянности водителей

Автодор тестирует световую завесу на трассе М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» запустила в пилотном режиме необычную систему на 1319-м километре трассы М-4 «Дон», у начала Восточного обхода Краснодара.

Комплекс из трех лазеров направляет навстречу потоку разноцветные лучи – синего, красного и зеленого оттенков, которые веером расходятся над дорогой и образуют яркую световую завесу. Устройство обращено к автомобилистам, которые едут в сторону Москвы.

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Под Краснодаром включили лазерные лучи против рассеянности водителей

Идея позаимствована у Китая, где подобная технология уже показала положительный результат. Смысл в том, что водитель замечает необычное свечение издалека, и оно сопровождает его на протяжении определенного отрезка пути.

Даже после того как свет остается позади, человек еще какое-то время находится под впечатлением от увиденного – за счет этого внимание обостряется, а рассеянность снижается. Особенно полезен такой эффект в темное время суток, когда бдительность участников движения особенно важна. Лучи при этом распространяются более чем на три километра.

Под Краснодаром включили лазерные лучи против рассеянности водителей

После проверки системы под Краснодаром «Автодор» оценит, стоит ли применять ее и на других дорогах, находящихся в ведении госкомпании. «Российские автомобильные дороги» остаются одним из ключевых институтов развития дорожной инфраструктуры страны: компания реализует крупные проекты по строительству, реконструкции и эксплуатации скоростных магистралей, формируя безопасную, комфортную и технологичную среду, которая укрепляет транспортные связи регионов и работает на экономику России.

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Источник:  Автодор
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