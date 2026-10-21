Под Краснодаром включили лазерные лучи против рассеянности водителей

Автодор тестирует световую завесу на трассе М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» запустила в пилотном режиме необычную систему на 1319-м километре трассы М-4 «Дон», у начала Восточного обхода Краснодара.

Комплекс из трех лазеров направляет навстречу потоку разноцветные лучи – синего, красного и зеленого оттенков, которые веером расходятся над дорогой и образуют яркую световую завесу. Устройство обращено к автомобилистам, которые едут в сторону Москвы.

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Идея позаимствована у Китая, где подобная технология уже показала положительный результат. Смысл в том, что водитель замечает необычное свечение издалека, и оно сопровождает его на протяжении определенного отрезка пути.

Даже после того как свет остается позади, человек еще какое-то время находится под впечатлением от увиденного – за счет этого внимание обостряется, а рассеянность снижается. Особенно полезен такой эффект в темное время суток, когда бдительность участников движения особенно важна. Лучи при этом распространяются более чем на три километра.

После проверки системы под Краснодаром «Автодор» оценит, стоит ли применять ее и на других дорогах, находящихся в ведении госкомпании. «Российские автомобильные дороги» остаются одним из ключевых институтов развития дорожной инфраструктуры страны: компания реализует крупные проекты по строительству, реконструкции и эксплуатации скоростных магистралей, формируя безопасную, комфортную и технологичную среду, которая укрепляет транспортные связи регионов и работает на экономику России.

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