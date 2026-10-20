Крупный внедорожник Nissan для рынка США появился в России: известна цена

Nissan Armada 2026 года вышел на российский рынок с ценами от 13,1 млн рублей

На московских досках объявлений неожиданно всплыл Nissan Armada 2026 модельного года. Полноразмерный внедорожник, который создавали под американский рынок, уже предлагают в нескольких исполнениях.

Nissan Armada

Где-то машины стоят в столице вживую, а где-то продавцы берутся привезти Armada под конкретный заказ. Мотор у всех один и тот же: битурбированный V6 объемом 3,5 литра, отдача – 460 л. с. Трудится он в паре с девятиступенчатым автоматом.

Интерьер Nissan Armada

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Ценник, разумеется, зависит от оснащения и от того, какие бумаги идут в комплекте. Самое скромное предложение по автомобилям из ближайшей партии – 13 100 000 рублей. За экземпляры с полным набором документов и уже уплаченным коммерческим утильсбором просят вплоть до 17 980 000 рублей.

О том, как в России продают большие внедорожники с заоблачными ценниками, «За рулем» уже рассказывал.

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