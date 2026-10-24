Volkswagen рассматривает заморозку зарплат до 2030 года

Süddeutsche Zeitung: Volkswagen может заморозить зарплаты 600 тыс. сотрудников

О возможной заморозке зарплат для примерно 600 тыс. сотрудников по всему миру до 2030 года пишет Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на внутренние документы руководства Volkswagen. Сама компания эти планы официально не комментирует – там заявили, что речь идет о спекуляциях.

Подобный сценарий предсказуемо вызвал недовольство у представителей работников. Профсоюз IG Metall требует повысить зарплату на 5% и не исключает забастовок: в металлургической отрасли они могут начаться уже в ноябре, а на предприятиях Volkswagen – в январе.

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Тяжелее всего придется 130 тыс. сотрудников концерна, которые еще в рамках программы сокращения расходов 2024 года согласились временно отказаться от повышения зарплаты на 5,5%. Если инфляция останется на прогнозируемом уровне около 3% в год, новая заморозка обернется падением покупательной способности.

Нагрузка, как предполагается, распределится неравномерно – меры экономии будут зависеть от региона, бренда и конкретного предприятия. Правда, критерии, по которым их станут распределять, пока не определены. Затронуть изменения могут Porsche, Audi и MAN: их сотрудники работают по отраслевым коллективным договорам.

Американский контракт и оценка Кавалло

В США, кстати, ситуация развивается по другому сценарию. Профсоюз UAW добился заключения первого коллективного договора на заводе Volkswagen в Чаттануге: документ предусматривает рост зарплаты примерно на 20% в период с 2027 по 2030 год.

Председатель производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло связывает трудности концерна не только с расходами на персонал. По ее мнению, сказываются конкуренция со стороны Китая и США и стратегические ошибки руководства – одними сокращениями штата кризис не решить.

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