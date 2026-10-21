Какое наказание грозит за неприличный жест дорожной камере

Юрист Олифир: За неприличный жест дорожной камере грозит штраф или арест

Показать дорожной камере средний палец с точки зрения закона – то же самое, что выругаться в людном месте, не произнеся ни слова. Санкция за такой проступок допускает штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Такое разъяснение дал адвокат Андрей Олифир.

Поводом стали события в Дагестане: местный житель получил трое суток ареста, продемонстрировав неприличный жест камере на дороге. Почему поступок квалифицировали именно так, юрист разобрал по пунктам.

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Мелкое хулиганство и роль публикации

«Дербентский районный суд назначил водителю трое суток ареста по части 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть за мелкое хулиганство. Публикация записи для этой нормы значения не имеет. Закон оценивает сам поступок в общественном месте, и федеральная трасса с потоком машин к таким местам относится. Интернет важен для части 3 той же статьи, где за распространение в Сети информации, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу и государству, предусмотрен штраф от 30 000 до 100 000 рублей. Запись выложила сама Госавтоинспекция Дагестана, поэтому эта часть к водителю отношения не имеет», – заявил Олифир.

В статье о мелком хулиганстве, как напомнил адвокат, перечислены три формы нарушения порядка: нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение или повреждение чужого имущества. Жеста в этом списке нет вовсе – его подтягивают к брани, только выраженной без слов. На таком стыке и держится вся конструкция обвинения; довод этот защита вполне вправе положить в основу жалобы.

По сути, сам факт попадания ролика в Сеть на первую часть статьи не влияет – закон смотрит на проступок, совершенный там, где есть люди, а оживленная федеральная трасса под это определение попадает. Для интернета в той же норме припасена отдельная, третья часть с совсем другими суммами.

Штраф, арест и подложные номера

«Оскорбление по статье 5.61 Кодекса требует конкретного человека, и камера под это определение не подходит. Тот же жест инспектору на посту при посторонних мог бы перейти в статью 319 Уголовного кодекса Российской Федерации о публичном оскорблении представителя власти со штрафом до 40 000 рублей. Выбор камеры в качестве адресата удержал историю в рамках административного права. Санкция допускает штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток, при этом статья 3.9 Кодекса отводит аресту роль исключительной меры. Демонстративность поступка вместе с заведомо подложными номерами в той же поездке дают суду основания для такого выбора», – обратил внимание Олифир.

Отдельная линия этой истории – номера на машине. За езду с заведомо подложными знаками часть 4 статьи 12.2 Кодекса грозит лишением прав на срок от 6 месяцев до 1 года. Если же выяснится, что водитель изготовил знаки сам, эпизод переходит в статью 326 Уголовного кодекса, где наказание доходит до двух лет лишения свободы.

Дальнейшие шаги адвокат тоже обрисовал. «Постановление об аресте обжалуется в течение 10 суток со дня получения копии в Верховный суд Республики Дагестан через Дербентский районный суд. Подать жалобу стоит и после освобождения. По статье 4.6 Кодекса человек считается подвергнутым наказанию еще 1 год после его исполнения, и повторное однородное нарушение в этот период суд учтет как отягчающее обстоятельство. Отмена постановления полностью снимает этот след», – заключил Олифир.

О том, как нейросети помогают вычислять нарушителей на дорогах, «За рулем» уже рассказывал.

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