Стартовал прием заказов на новый Pajero: цены от 8,42 до 10,65 млн рублей

В России начался прием предзаказов на Mitsubishi Pajero 5-го поколения

В России открылся прием предварительных заказов на Mitsubishi Pajero нового, пятого поколения – мировая премьера модели прошла в сентябре 2026 года. Заказы, как выяснил журнал Motor, берут не официальные дилеры бренда, а частные импортеры.

Пока таких компаний две – во Владивостоке и Казани. Дальневосточники готовы привезти внедорожник в топовой комплектации Top Grade за 8 421 000 рублей; в столице Татарстана за поставку просят 10 645 000 рублей, правда, о конкретной версии там не говорят. Откуда взяться такой разнице? Вполне вероятно, дело в расходах на доставку, таможенное оформление и утилизационный сбор.

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Предлагают, кстати, только праворульные модификации рамного внедорожника. Леворульные Pajero новой генерации, как сообщалось раньше, встанут на конвейер лишь во второй половине 2027 года.

Mitsubishi Pajero

По габаритам новая машина ощутимо переросла предшественника: колесная база прибавила 90 мм и теперь составляет 2870 мм, длина кузова – 4920 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1910 мм. Дорожный просвет – 230 мм.

Под капотом – 2,4-литровый турбодизель отдачей от 201 до 204 л. с. и моментом 480 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат и система полного привода Super Select 4WD-II.

Mitsubishi Pajero

О ситуации с ценами на крупный внедорожник Nissan в России «За рулем» уже рассказывал.

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