Кроссоверы TENET подорожали: вот новые ценники

«Автостат»: Tenet T4L подорожал на 15 тыс. рублей, T7 — на 20 тыс

Кроссоверы TENET T4L и T7 стали дороже. К такому выводу пришли эксперты агентства « АВТОСТАТ»: они изучили сайты дистрибьюторов, официально представленных на российском авторынке. Для T4L прибавка составила 15 тысяч рублей, то есть 0,6%. Теперь минимальная цена модели – 2 344 000 рублей, максимальная – 2 494 000 рублей.

У T7 рост иной: плюс 20 тысяч рублей, в процентном выражении – 0,6-0,7%. Переднеприводный вариант стоит 2 805 000-3 005 000 рублей. Версии с полным приводом оцениваются в 3 010 000-3 210 000 рублей.

Tenet T7 Tenet T4L

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О еще одном кроссовере, который набирает популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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