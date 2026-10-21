В России растет спрос на автомобильные грузоперевозки: причины

ATI.SU: заявки на автоперевозки в 3 квартале 2026 года выросли на 20%

По подсчетам биржи ATI.SU, на которые ссылаются «Ведомости», в третьем квартале 2026 года заявок на доставку грузов автотранспортом внутри страны стало на 20% больше, чем годом ранее. Платформа Cargo.run за тот же отрезок времени зафиксировала прибавку в 18% – примерно до 383 тыс. заявок.

Если сравнивать с предыдущим кварталом, рост, по данным ATI.SU, составил 24%. За январь-сентябрь показатель прибавил 29% относительно первых девяти месяцев прошлого года.

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Рязанская область и Крым: спрос вырос в разы

Заметнее всего выстрелила Рязанская область – больше чем в 2,5 раза год к году. В 1,9 раза прибавило число запросов в Крым, а в Севастополь – более чем втрое.

Причину такой активности на полуострове в компании объясняют нехваткой топлива и его подорожанием. Перевозчики все чаще отказываются от этих маршрутов, поэтому грузоотправителям приходится активнее искать машины через платформы – отсюда и всплеск заявок.

Основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде называет и другие факторы, повлиявшие на рынок. Помимо топливного кризиса, это атаки на склады маркетплейсов, почти полная остановка морских перевозок на юге и переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) в сентябре.

Индекс FTL: рекорд 5 сентября и рост тарифов

Цены двигались неровно. Индекс FTL РФ от ATI.SU, который считают по 100 самым популярным направлениям в стране, в июле рос, в августе откатился, а в конце лета – начале осени снова пошел вверх. Итог – исторический рекорд 5 сентября: 2 443 пункта.

Средневзвешенная ставка на перевозку большегрузным транспортом по России к концу третьего квартала поднялась на 21% в годовом выражении, до 114 руб./км, – такие данные приводит Cargo.run. В компании «Логлаб» ждут, что к концу года перевозка подорожает на четверть год к году, до 115-120 руб./км.

В «Траско» подсчитали: за этот год тарифы на внутренние перевозки прибавили в среднем 20-25%, а к декабрю вырастут еще на 10-15%. Фон – сезонный дефицит рефрижераторов и предновогодний рост спроса на перевозки.

Исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина отмечает, что объемы заказов и их стоимость продолжают увеличиваться. Сезонный фактор, по ее словам, способен подтолкнуть тарифы вверх еще сильнее к концу года.

О том, сколько стоит «переобуть» машину, «За рулем» уже подробно рассказал.

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