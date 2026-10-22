Mercedes подтвердил разработку нового Гелендвагена

Mercedes-Benz начал разработку нового G-Class

Немецкая марка взялась за следующее поколение G-Class. Факт подтвердил глава Mercedes-Benz Ола Каллениус. Новые технологии внедрять будут, но узнаваемый характер внедорожника обещают сберечь – это, по сути, главный ориентир для инженеров.

Курирует направление G-Class Штефан Векбах, он же возглавляет Mercedes-AMG и отвечает за Maybach. Его формулировка: задача разработчиков – адаптировать внедорожник к реалиям будущего, не лишив его традиционных качеств. Когда именно появится машина нового поколения, пока не говорят.

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Параллельно компания расширяет линейку спортивных моделей AMG с двигателями V8. И здесь речь идет не только о планах на будущее, но и об исправлении прошлых просчетов. В Mercedes-Benz признали: предпочтения покупателей они оценивали не всегда верно. Комментируя реакцию на Mercedes-AMG C 63 с четырехцилиндровым гибридным силовым агрегатом, Каллениус заметил, что производитель недооценил приверженность части клиентов двигателям V8.

Критику в компании услышали и намерены активнее учитывать пожелания аудитории. Уже в 2027 году ожидается Mercedes-AMG CLE 63 с двигателем V8 – об этом рассказал Векбах. А глава Mercedes-Benz, между прочим, не исключил хороших новостей и для поклонников двенадцатицилиндровых моторов: следите за будущими анонсами.

От электрификации при этом отказываться не собираются. В Mercedes-AMG рассчитывают развивать высокопроизводительные электромобили на архитектуре AMG.EA, которую создали специально под такие задачи. Предусмотрены электродвигатели с аксиальными магнитами и батареи с прямым охлаждением ячеек.

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