Кожаный салон, аудиосистема JBL и 278 сил: чем удивит новый Toyota 4Runner в РФ
В Россию добралась партия новых Toyota 4Runner. Внедорожник дорогой, зато мощный: под капотом – гибридная установка на базе 2,4-литрового турбомотора T24A. Четырехцилиндровый двигатель выдает 278 лошадиных сил и трудится в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод – полный.
В стандартной комплектации – кожаный салон, передние кресла с вентиляцией и подогревом, обогрев задних сидений и руля. Плюс память водительского кресла, двухзонный климат-контроль, люк и проекционный дисплей. Есть камеры кругового обзора, премиальная аудиосистема JBL, беспроводная зарядка, Apple CarPlay и Android Auto. Бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя тоже в списке.
Тем, кто готов подождать, несколько крупных компаний предлагают привезти внедорожник под заказ из США. Стоимость автомобиля с коммерческим утилизационным сбором и доставкой до России будет от 9 300 000 рублей.
О другом крупном внедорожнике, который уже добрался до России, «За рулем» рассказал ранее.
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