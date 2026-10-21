Налог на роскошь бьет рекорды: бюджет получит кругленькую сумму с премиальных авто

ФНС начислила за 2025 год 6,6 млрд рублей налогов на роскошные автомобили

Речь о машинах стоимостью от 10 млн рублей. Это максимальный показатель с 2014 года, когда в России ввели так называемый налог на роскошь, и на треть больше, чем годом ранее (около 4,9 млрд рублей). Такие данные приводят «Известия» на основе расчетов сети FinExpertiza.

Столь резкий скачок объясняется, прежде всего, ажиотажным спросом на дорогие машины. За прошлый год число зарегистрированных люкс-каров выросло почти в полтора раза – до 46,7 тыс.

Россияне спешили приобрести премиальные авто до декабрьского изменения правил расчета утильсбора, опасаясь дальнейшего подорожания. Наибольший прирост пришелся на физлиц: их парк дорогих машин увеличился в 1,5 раза, почти до 34,1 тыс., тогда как организации нарастили его на треть – до 12,6 тыс.

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Сам налог рассчитывается с тройным повышающим коэффициентом к транспортному налогу, а базовая ставка за одну лошадиную силу устанавливается в каждом регионе отдельно. Именно поэтому сумма за один и тот же автомобиль может различаться более чем в три раза. Например, владелец Rolls-Royce Cullinan мощностью 571 л.с. в Москве или Санкт-Петербурге заплатит около 257 тыс. рублей в год, а в Магаданской области – лишь 77,1 тыс.

Лидером по поступлениям ожидаемо стала Москва – 2,86 млрд рублей, или 43% от общей суммы. В столице зарегистрировано порядка 18,7 тыс. люкс-каров. На втором месте Санкт-Петербург (592 млн рублей и чуть более 4 тыс. машин), на третьем – Московская область (534 млн и около 3,8 тыс. авто). В топ-5 также вошли Краснодарский край и Татарстан.

Стоит отметить, что сам налог составляет лишь малую долю расходов на содержание премиальной машины. При стоимости авто 15 млн рублей только топливо, обслуживание и шины при среднем пробеге 20 тыс. км в год могут обходиться до 500 тыс. рублей, а за год автомобиль теряет в цене 1-1,5 млн.

Эксперты ожидают, что в 2026 году поступления продолжат расти, но замедлятся из-за ускоренных продаж прошлого года.

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