Стало известно, когда на рынок выйдет совершенно новая Toyota Corolla

Новую Corolla для рынка Китая начнут выпускать на FAW Toyota в 2028 году

Китайское совместное предприятие FAW Toyota собирается начать выпуск Corolla нового поколения в 2028 году. Главная фишка машины – архитектура Multi-Pathway Platform. Она с самого начала рассчитана не на один тип силовой установки, а на несколько сразу.

Для китайского рынка заявлены четыре варианта исполнения. Бензиновая модификация, гибрид HEV, которому внешняя зарядка не нужна, подключаемый гибрид PHEV – и вдобавок полностью электрическая версия. По сути, одна модель охватывает сразу несколько сегментов.

Концепт Toyota Corolla

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Зачем это нужно? Унификация дает Toyota возможность быстрее выводить на рынок разные версии одной и той же модели и меньше тратиться на разработку. Подход, между прочим, не новый: концерн уже применяет его на других автомобилях, включая Lexus ES последнего поколения.

Кое-что о внешности будущей Corolla подсказывает концепт, показанный в Токио в 2025 году. У него заметно более смелый дизайн – низкий силуэт и узкая светодиодная оптика. Правда, серийный автомобиль, скорее всего, сохранит лишь часть этих решений.

Пока разговор идет именно о китайской версии и ее производстве на FAW Toyota. Насчет того, когда следующее поколение доберется до других рынков, в том числе европейского, никаких данных нет.

О новом поколении Toyota RAV4, которое ввозят в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

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