Почему россияне все чаще выбирают подержанных «китайцев»

Расцвет китайских автобрендов на российской вторичке: с чем он связан

За 9 месяцев 2026 года в России было продано 264 тыс. китайских легковых автомобилей с пробегом. Это на 37% больше, чем в январе – сентябре прошлого года, когда было перепродано 192 тыс. машин, сообщил в соцсетях глава «Автостата» Сергей Целиков. Эксперты рассказали, с чем это связано.

В лидерах продаж – Chery, Geely и Haval. За цифрами стоят перестройка поставок, дорогие кредиты и споры о том, где у этого роста предел.

Почему предложение выросло

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов объяснил, что резкий рост сегмента подержанных китайских машин связан с резким расширением предложения. «Машины, купленные новыми несколько лет назад, теперь выходят на вторичный рынок. Покупателю это дает возможность взять относительно свежий автомобиль дешевле нового, а при дорогих кредитах разница в цене особенно важна», – отметил специалист.

По его мнению, в ближайшие несколько лет доля китайских марок на вторичном рынке продолжит расти: парк этих машин уже сформирован и будет постепенно менять владельцев. Замедлить рост способны большие скидки и выгодные кредитные программы на новые автомобили. «Увеличение доходов покупателей тоже способно сократить число сделок с подержанными авто и увеличить с новыми, хотя доля китайских марок при этом может продолжить расти. В целом я ожидаю дальнейшего роста сегмента с постепенным замедлением темпов роста», – резюмировал специалист.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев в разговоре с «РГ» напомнил: за последние несколько лет китайские бренды активно осваивали российский рынок и предлагали модели с привлекательным соотношением цена/качество. Из-за этого «китайцев» на дорогах стало больше, а значит, выросла и их доля на вторичке. «Новые китайские машины часто оказывались доступнее европейских, корейских или японских аналогов. Это привлекло более широкую аудиторию, которая теперь, спустя несколько лет эксплуатации, решает обновить авто или продать старую машину», – объяснил специалист.

Если текущие тенденции сохранятся, доля китайских автомобилей на вторичном рынке продолжит увеличиваться, считает Толкачев. «По мере роста популярности эти автомобили будут становиться все более ликвидными, то есть их будет проще продать. Рост спроса будет стимулировать конкуренцию между продавцами, что может привести к еще более выгодным предложениям для покупателей. Со временем появятся более возрастные, но хорошо сохранившиеся и популярные модели, которые будут цениться на вторичном рынке, возможно, даже выше, чем некоторые "европейцы" или "японцы" того же возраста», – полагает Толкачев.

Прогнозы и риски

Впрочем, возвращение или появление новых сильных игроков способно изменить картину. «Если крупные европейские, японские или корейские бренды вернутся на рынок с конкурентоспособными предложениями, это может оттянуть часть спроса. Чем больше китайских марок будет представлено, тем жестче будет конкуренция, что может привести к демпингу и снижению цен на некоторые модели. Если российские производители смогут предложить действительно конкурентоспособные и надежные модели, это может стать сильным фактором, переламывающим тренд», – считает эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Кучковская связывает рост вторичного рынка китайских автомобилей на 37% за девять месяцев текущего года с тектоническими сдвигами в российской экономике. «Спрос сместился на вторичку, где в самом ходовом бюджете 1,5-3 млн рублей трехлетний китайский кроссовер выглядит свежее и технологичнее европейских аналогов», – заметила эксперт.

Основной объем, по ее словам, делают три гиганта, чья ликвидность подтверждена временем: Chery, Geely и Haval. Доля б/у «китайцев» на рынке пока невелика – около 6%. «Однако потенциал огромен: в ближайшие 3 года доля вырастет до 15-18% за счет выбывания старого европейского и японского автопарка. Произойдет четкое разделение китайских брендов на ликвидные (первая тройка) и низколиквидные (новые суббренды)», – дала прогноз специалист.

Что может переломить тренд

Начальник Управления автокредитования «Инго Банка» Андрей Еременко видит причины роста и в естественном наполнении рынка, и в удорожании новых машин. «Спустя два-три года массовых продаж китайских авто в России сформировался крупный парк машин, которые первые владельцы начали сдавать в трейд-ин. Высокие цены на новые автомобили заставляют покупателей переходить в сегмент авто с пробегом, где цены доступнее.

В среднесрочной перспективе доля старых китайских моделей (выпуска до 2020 года) продолжит падать. Основу вторичного рынка составят свежие трехлетние кроссоверы современных брендов, а сам сегмент станет полноценной альтернативой ушедшим европейским и корейским маркам.

Переломить или замедлить этот тренд могут массовые проблемы с надежностью или резкое снижение ставок по автокредитам. Если у трехлетних машин начнутся системные поломки с дефицитом запчастей, ликвидность "китайцев" упадет», – отметил специалист.

О том, какой китайский кроссовер все активнее теснит новые машины, «За рулем» уже рассказывал.

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