Запас хода 1400 км и богатое оснащение — новый кроссовер дешевле 2 млн рублей

В КНР стартовали продажи Changan Nevo Q07 2027 года с ценами от 1,73 млн рублей

В Китае стартовали продажи Changan Nevo Q07 образца 2027 года – обновленного кроссовера, который входит в линейку Nevo, известную на домашнем рынке как Qiyuan. Машину предложили в четырех комплектациях, а самая доступная оценивается в 139 800 юаней – примерно 1,73 млн рублей без учета скидок.

Флагманским статусом Q07 обязан именно этой линейке. Внешность при обновлении не меняли: машина сохранила дизайн, разработанный итальянцем Бертраном Бахом.

Changan Nevo Q07

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Кузов теперь можно заказать в новом фиолетовом оттенке Starry Purple. Спереди – «глухая» часть с двухуровневой оптикой: внизу расположен основной блок фар, выше – ходовые огни, собранные в единый элемент с подсвеченным логотипом бренда по центру. На дверях стоят выдвижные ручки, оконные стойки затемнены, из-за чего крыша кажется «парящей». Сзади сохранили характерную двухуровневую оптику.

Changan Nevo Q07

В салоне главный элемент – 15,4-дюймовый центральный тачскрин. Работает он на новой операционной системе Tianyu OS, а голосовое управление возложено на интеллектуальный помощник AI Tianshu. Экран умеет наклоняться на 15 градусов в разные стороны и даже берет на себя роль приборной панели.

Changan Nevo Q07

Отдельной «приборки» перед водителем нет – остаются мультируль и 49-дюймовая проекция AR-HUD на лобовое стекло, причем такая опция есть во всех комплектациях. Переднему пассажиру добавили 12,8-дюймовый экран развлекательной системы, встроенный в козырек.

Все четыре версии получили комплекс Tianshu Navigator Pro. В него входят один LiDAR на крыше, три радара миллиметрового диапазона, 11 HD-камер и 12 ультразвуковых датчиков. Обрабатывает их данные процессор Horizon Journey 6M с мощностью 128 TOPS. Набор ассистентов поддерживает городскую автономную навигацию NCA, дистанционную парковку RPA и функцию памяти HZP.

Changan Nevo Q07

Габариты кузова составляют 4837 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1690 мм в высоту; колесная база – 2905 мм. Салон пятиместный, с двумя рядами кресел. Что до багажника, его объем варьируется от 763 до 1759 литров – цифра зависит от того, сколько сидений сложить. Клиренс равен 185 мм, топливный бак рассчитан на 51 литр бензина.

Построен кроссовер на оригинальной платформе SDA. В шасси используется адаптивная подвеска CDC Magic Carpet.

Силовая установка – параллельный гибрид с возможностью зарядки от внешней сети. В двух младших комплектациях под капотом стоит 1,5-литровый атмосферный двигатель на 98 л.с. и 125 Нм. У двух более дорогих версий тот же объем, но с турбонаддувом: 150 л.с. и 220 Нм.

Changan Nevo Q07

В обоих случаях автомобиль получает бесступенчатую трансмиссию E-CVT и единственный электромотор на передней оси. Его отдача – 245 лошадиных сил при 290 Нм. Тяговая батарея Golden Bell Cover имеет емкость 31,73 кВт·ч. На электротяге кроссовер проезжает 215 километров, а в гибридном режиме запас хода достигает 1400 километров по циклу CLTC.

До 100 км/ч машина разгоняется за 7,4 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч. При разряженной батарее расход топлива составляет примерно 5 литров на 100 километров по циклу WLTC. С полностью заряженным аккумулятором показатель падает до 2,7 литра на каждые 100 км.

Базовая версия оценивается в 139,8 тысячи юаней (около 1,73 млн рублей), но на старте продаж действует скидка – до 129,8 тысячи юаней (примерно 1,6 млн рублей). За вторую модификацию просят 149,8 тысячи юаней (1,85 млн рублей), после скидки – 139,8 тысячи (1,73 млн рублей). Третья версия стоит 159,8 тысячи юаней (1,98 млн рублей), со скидкой – 149,8 тысячи (1,85 млн рублей). Максимальное исполнение обойдется в 169,8 тысячи юаней (2,1 млн рублей), а при стартовой скидке – в 159,8 тысячи (1,98 млн рублей).

Про еще один обновленный электрокроссовер, который вот-вот доберется до дилеров, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!