В России изменились цены на самую популярную Omoda: актуальный прайс

Кроссовер Omoda C5 лишился прямой выгоды в 200 тыс. рублей на российском рынке

Прямые выгоды на Omoda C5, появившиеся в сентябрьском прайс-листе, оттуда исчезли – скидки в 200 тыс. рублей в обновленном прайс-листе больше не указаны. Хотя изначально срок действия обозначали четко: до 31 октября включительно.

Сколько теперь? Без всяких дополнительных условий кроссовер стоит от 2 399 000 до 2 929 000 рублей – цифра зависит от комплектации. За «Актив» просят 2 399 000 рублей, «Драйв» оценили в 2 629 000, «Стиль» – в 2 779 000. Ну а самое дорогое исполнение из прайса тянет на 2 929 000 рублей.

Omoda C5

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Оснащение при этом не менялось. Под капотом у всех версий – 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. Переднеприводные машины идут с шестиступенчатым роботом, единственная полноприводная – с семиступенчатым. Разгон до 100 км/ч по паспорту: 9,9 секунды у переднего привода и 11,5 – у полного.

Любопытная хронология: перед запуском прямых выгод, в сентябре, Omoda подняла цены на C5 на 50 тыс. рублей. Тогда подорожали все четыре комплектации.

Omoda C5

Отдельная история – Jeland. Под этим российским брендом в стране уже представлен аналог C5: тот же дизайн, идентичный интерьер, знакомый 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 сил и два типа привода. Локальное производство собираются вести на одном из заводов холдинга «АГР».

О том, какие цены на новые кроссоверы сейчас складываются в России, «За рулем» уже рассказывал.

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