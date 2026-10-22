Эти машины выгоднее покупать подержанными: интересный список

Премиальные китайские авто до трех лет выгоднее покупать подержанными

Подержанный автомобиль имеет смысл искать там, где основной обвал цены уже случился, а технической актуальности машина при этом не растеряла. Такую точку зрения изложил Игорь Роганов, возглавляющий отдел подержанных автомобилей в компании «Панавто».

«Один из таких вариантов – премиальные автомобили китайских брендов возрастом до трех лет. За первые 2−3 года они теряют около 25−30% стоимости, при этом остаются актуальными по оснащению», – рассказал собеседник.

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Давят на вторичный рынок сразу несколько обстоятельств: конкуренция очень плотная, модельный ряд обновляется часто, да и субсидии на новые машины никуда не делись. Из конкретных кроссоверов эксперт назвал Voyah Free, Hongqi HS5 и Avatr 11.

К гибридам и электромобилям тоже стоит присмотреться – после выхода обновленных версий они проседают в цене буквально сразу. Предсказуемее всего окажется покупка машины, которая официально поставлялась в Россию и до сих пор имеет действующую заводскую гарантию.

Европейский премиум с пробегом до 50 тыс. км – еще один выгодный вариант. Главное, чтобы сервисная история была прозрачной, а ввезли автомобиль в Россию в период официальных поставок: обойдется он заметно дешевле нового аналога, хотя по оснащению и качеству остается в премиум-сегменте.

Размер скидки, впрочем, не главный критерий выгоды. В премиальном сегменте на первый план выходят история обслуживания, остаток гарантии, доступность сервиса и запчастей, а также ликвидность модели. Дешевле при покупке – не значит выгоднее в итоге: машина, которая потребует крупных вложений или окажется сложной в продаже, в результате обойдется дороже.

О подводных камнях покупки параллельных иномарок «За рулем» уже рассказывал.

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