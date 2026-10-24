Новый Omoda X: внедорожная внешность и интерьер в стиле Lamborghini

Кроссовер Omoda X займет в линейке место на ступень выше пятиместного Omoda 7

Стремясь повторить успех родственного Jaecoo, Omoda представила новую модель X – для тех, кому нужен более брутальный кроссовер.

Автомобиль показали на международном саммите материнской компании Chery в китайском Уху. В отличие от других моделей Omoda X со стремительными обтекаемыми линиями передней части, выглядит гораздо массивнее: «тупой» нос, расширенные пластиковые накладки на колесных арках и кузов с выраженными гранями.

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Omoda X

Такая футуристичная трактовка внедорожного стиля – не просто оболочка. По заявлению производителя, дорожный просвет Omoda X составляет 200 мм (примерно как у Toyota RAV4), а глубина преодолеваемого брода – 700 мм (на 100 мм больше, чем у Range Rover Evoque). Максимальная масса буксируемого прицепа – до 1700 кг, что делает Omoda X привлекательным для любителей путешествий с домом на колесах.

В интерьере Omoda X прослеживаются мотивы не столько внедорожников, сколько суперкаров: салон, напоминающий «звездолет», отсылает к компоновке кокпита в автомобилях Lamborghini. В центре передней панели – 13,2-дюймовый вертикальный сенсорный экран, дополненный 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью. На центральной консоли – тумблеры, регуляторы и переключатели с отделкой «под металл», а также ярко-красная кнопка пуска двигателя, словно позаимствованная из итальянского суперкара.

Omoda X

Точный перечень силовых установок пока не подтвержден. Ожидается, что для Omoda X предложат тот же набор, что и для других моделей группы Chery: полноценные гибриды, подзаряжаемые гибриды (PHEV) и полностью электрические агрегаты.

В модельном ряду Omoda X займет предпоследнюю позицию: ниже будущего флагмана, но выше моделей начального уровня (в планах компании они обозначены как G и Z). Все три автомобиля должны появиться в течение ближайших трех лет.

Omoda X

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