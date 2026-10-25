Беспроводная зарядка для электромобилей Honda: даже не нужно останавливаться!

Японская Honda готовит встроенную в дорожное полотно беспроводную зарядку

Скорость зарядки электромобилей постоянно растет. Уже существуют модели, поддерживающие мощность 400 кВт, а технология Flash Charging от компании BYD обеспечивает впечатляющие 1500 кВт.

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Однако даже в таких системах автомобиль необходимо остановить, подключить к зарядному устройству и подождать не менее 10 минут. Honda же предлагает будущее, в котором остановки не потребуются.

Японский автопроизводитель в сотрудничестве с корпорацией Taisei и ее дочерним предприятием Taisei Rotec работает над технологией беспроводной зарядки, встроенной в дорожное полотно. Она позволяет пополнять заряд электромобиля прямо во время движения. Идея не нова, но проект Honda выделяется, прежде всего, своей мощностью – до 150 кВт. Это решение предназначено для зарядки на ходу электромобилей с особо емкими аккумуляторами, например коммерческого транспорта.

Еще одна важная деталь – запланированные испытания на дорогах общего пользования, которые начнутся в апреле 2027 года. Местом проведения выбран участок скоростной автомагистрали Татеяма в префектуре Тиба (Япония). Этому этапу будут предшествовать тесты на полигоне Future Technology Field, принадлежащем группе компаний Taisei в префектуре Фукусима; они начнутся уже в этом году.

Первоначальные испытания на полигоне преследуют несколько целей. В частности, предстоит оценить долговечность дорожного покрытия при нагрузках, эквивалентных воздействию миллиона колес, а также найти способы предотвращения утечки электромагнитного поля.

Технология основана на использовании ряда передающих устройств, встроенных в дорогу. По заявлению Honda, это первые в своем роде системы, в которых инвертор и катушка объединены в единый блок. Кроме того, они должны выдерживать вес тяжелого грузового автомобиля – около 20 тонн, – проезжающего прямо по ним.

По словам представителей Honda, конструкция позволяет встраивать устройство непосредственно в дорожное покрытие. А поскольку система работает на постоянном токе (DC), для ее установки требуется меньше проводов и, следовательно, меньше компонентов.

Впрочем, технологии такого рода пока находятся на ранней стадии развития, поэтому не стоит ожидать их появления на автомагистралях в ближайшем будущем.

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