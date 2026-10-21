Купил машину — вернул 400 тысяч рублей: щедрое предложение от известного бренда

BAIC U5 Plus и BJ40 включены в программу «АВТОБОНУС» с 14 сентября 2026 года

Купив новый седан BAIC U5 Plus, можно рассчитывать на 400 тысяч рублей по программе «АВТОБОНУС». Для внедорожника BJ40 сумма поскромнее – 300 тысяч.

Отсчет программа ведет с 14 сентября 2026 года. Распространяется она на машины калининградского завода « АВТОТОР», причем только купленные у дилеров-участников. После того как покупку подтвердят, а автомобиль поставят на учет, деньги перечисляют на цифровую карту «Мир» Энерготрансбанка. Тратить их разрешено на что угодно – никаких ограничений по целям расходования нет.

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Подключение идет через платформу «Баланс-Авто», авторизация – по Госуслугам. Дальше у покупателя 15 дней на то, чтобы заключить договор купли-продажи. Еще через месяц, то есть в течение 30 дней после покупки, машину нужно зарегистрировать в ГАИ и загрузить СТС в личный кабинет.

Смысл акции простой: производитель и дистрибьютор направляют средства на подтвержденные продажи, а покупатель получает выплату напрямую. За технологическую часть отвечает «Баланс-Авто».

Участвовать вправе граждане России старше 18 лет, при этом выплата положена за один автомобиль на одного покупателя. Полные условия и порядок начисления опубликованы в Правилах программы «АВТОБОНУС» на сайте Энерготрансбанка.

О том, какие проблемы поджидают покупателя новой машины, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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