В Россию вернулся хорошо известный корейский кроссовер дешевле «китайцев»

Новые кроссоверы Kia Seltos из Китая предлагаются в РФ с ценами от 2 млн рублей

Сотни новых Kia Seltos завезли в Россию из Китая по альтернативным схемам поставок. Минимальный ценник на такие кроссоверы – 2 млн рублей. Речь про машины, которые уже прошли растаможку и продаются из наличия. В Самаре, к примеру, сразу несколько экземпляров оценили в 1 995 000 рублей.

Kia Seltos

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Все эти автомобили идут в исполнении Comfort. В список оснащения входят шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, медиасистема с сенсорным дисплеем на 10,25 дюйма и такая же по размеру цифровая приборная панель.

Сюда же – камера кругового обзора, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop и функцией удаленного запуска двигателя. Список продолжает панорамная крыша, климат-контроль, комбинированная обивка сидений из кожи, замши и алькантары, передние и задние парктроники и электронный стояночный тормоз.

Диски – 17-дюймовые литые, с датчиками давления. Под капотом альтернатив нет: 1,5-литровый атмосферник MPI выдает 115 лошадиных сил и трудится в паре с проверенным вариатором. Привод – только передний.

Разброс цен по стране заметный. В Красноярске аналогичный паркетник обойдется минимум в 2 200 000 рублей, в Уфе – в 2 240 000. Жителям Чебоксар новые Kia Seltos стартуют ориентировочно от 2 350 000 рублей, а Ростова-на-Дону – от 2 400 000.

У дилеров, как водится, дороже. Крупные мультибрендовые площадки в Казани и Кемерово просят за эти кроссоверы минимум 2 650 000 рублей.

В Набережных Челнах и Екатеринбурге ценник начинается от 2 850 000 рублей, в Москве – от 2 890 000, в Ярославле – от 3 045 000, в Уфе – уже от 3 100 000. Дороже всего в Санкт-Петербурге: примерно от 3 290 000 рублей, причем в эту сумму уже включен коммерческий утильсбор.

Интерьер Kia Seltos

Судя по объявлениям, по всей России выставлено на продажу несколько сотен таких машин. Часть везут под заказ, и покупатель может выбрать условия оформления – с льготным или коммерческим утильсбором. Итоговая сумма, впрочем, зависит от курса валют на день сделки, расходов на доставку в конкретный город и комиссии продавца.

О том, с какими проблемами можно столкнуться при покупке привозной иномарки, «За рулем» уже рассказывал.

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