Российский авторынок — будет ли оживление?

Анна Уткина: прогноз по авторынку на IV квартал 2026 года остается сдержанным

Эксперт Анна Уткина рассказала изданию «За рулем», что ждет авторынок в финале 2026 года.

Она отметила, что в III квартале 2026 года рынок новых автомобилей в России продемонстрировал уверенный рост относительно начала года. Объем реализации превысил 396 тысяч единиц.

Этот показатель на 4,2% больше, чем во II квартале, и на 32,3% выше результата I квартала. За первые три квартала 2026 года в России было продано почти 1,08 млн новых авто, уточнила Уткина.

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И это на 6,2% больше, чем было реализовано за аналогичный период прошлого года. Однако значит ли это, что по итогам всего 2026 года авторынок перекроет прошлогодние показатели?

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «АвтоДом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Объем продаж авто российских брендов также увеличился на 8,9% и достиг показателя в 63,8% при 687 тысяч проданных единиц. Если сравнивать с данными за январь-сентябрь 2025 года, то в 2026 году объем реализации автомобилей отечественных марок увеличился 23,4%. Значительный рост также показал рынок автомобилей на новых источниках энергии. Количество продаж таких авто выросло практически вдвое, до 99,7 тысяч единиц, заняв 9,3% рынка против 5,1% годом ранее.

Прогноз на IV квартал 2026 года остается сдержанным. Складские запасы превышают двухмесячный объем реализации. Дополнительным фактором поддержки спроса остается ожидание очередной индексации утилизационного сбора, что побуждает часть покупателей принять решение о покупке автомобиля уже сейчас. По итогам 2026 года прогнозируется объем реализации новых легковых автомобилей в диапазоне от 1,3 до 1,35 млн единиц.

Ранее «За рулем» публиковал данные 2025 года — получается, что в 2026-м объем авторынка сохранится, но будет все еще ниже, чем в 2024-м.