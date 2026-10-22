Резина не вечная: как определить, что покрышки пора заменить

Коротаева: зимние шины стареют заметнее — затвердевшая смесь на холоде работает хуже

Возраст шины – параметр, который многие водители привыкли оценивать «на глаз»: по внешнему виду протектора или по ощущениям за рулем.

Однако за этим стоит целый комплекс факторов – от даты производства и условий хранения до химических процессов, неизбежно происходящих в резиновой смеси с годами. Насколько критичен возраст покрышки для ее сцепных свойств? Можно ли доверять визуальному осмотру? И существуют ли официальные нормы, определяющие предельный срок эксплуатации?

На эти и другие вопросы отвечают наши эксперты.

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Андрей Молодовский, шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью сети «Колеса Даром»:

В первую очередь, возраст любой автомобильной шины определяется по дате ее производства. Она указывается в виде специального клейма овальной формы на боковине покрышки с четырьмя цифрами. Первые две означают порядковый номер недели в году, а последние две цифры – сам год производства. Например, цифры 1826 будут означать: 18-я неделя 2026 года, т.е. шина была произведена на неделе с 27 апреля по 3 мая 2026 года.

Конечно же, нужно обращать внимание на состояние шин. При неправильном хранении новых или б/у шин (например, на открытом воздухе под солнцем и осадками), при агрессивной эксплуатации шин с нарушением норм нагрузки и скорости, а также при несоблюдении правильного уровня давления в шинах – «жизнь» автомобильной резины может сокращаться в разы.

В первую очередь, необходимо смотреть на износ протектора. Для летних шин остаточная высота протектора должна быть не менее 1,6 мм, а для зимних покрышек этот параметр не должен быть меньше 4 мм.

Действующий ГОСТ № 4754 (от 1997 года) определяет гарантийный срок службы автомобильных пневматических шин – 5 лет с даты изготовления. При этом «гарантийный срок» подразумевает общую календарную продолжительность, как с эксплуатацией шины, так и с ее хранением. Возможность дальнейшей эксплуатации шин, по истечении 5 лет, уже определяет сам потребитель в зависимости от их технического состояния.

Также самостоятельно каждый производитель устанавливает и предполагаемый общий срок службы товара – большинство, но не все, шинные производители регламентируют этот срок в пределах от 5 до 10 лет.

На мой взгляд, 10 лет с даты выпуска – это максимальный срок, даже если шины редко использовались, протектор еще имеет достаточную глубину и внешне покрышки выглядят исправно.

Анастасия Коротаева, заместитель исполнительного директора ГК «Интер Авто Тим»:

– Химический состав резины, из которой делают шины, со временем теряет свои свойства, поэтому чем больше лет шинам, тем меньше эластичность. Причем это не происходит одномоментно. Резина стареет постепенно, скорость зависит от хранения, перепадов температуры, воздействия солнца и озона, давления и нагрузок. Поэтому две шины одного возраста могут быть в совершенно разном состоянии.

Особенно старение заметно на зимних шинах: затвердевшая смесь хуже работает при низких температурах, хотя ламели и протектор внешне еще выглядят нормально.

Самый наглядный способ определить старение шин – сравнительное экстренное торможение на мокром асфальте. Шины должны быть одной модели с сопоставимой глубиной протектора, одинаковым давлением, заезды нужно проводить на одном автомобиле при одинаковой температуре воздуха.

Показательны также тесты на мокрой круговой трассе, а для зимних шин – торможение и разгон на снегу или льду. Конечно, такие тесты не стоит проводить самостоятельно.

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Маркеры, которые свидетельствуют о том, что дальнейшая эксплуатация шин может быть небезопасной:

глубокие или мелкие, но множественные, трещины как в протекторе, так и на боковинах шины, свидетельствующие о старении резины и требующие ее замены.

грыжа (вздутие) на боковине, означающая разрыв кордового слоя. Может редко встречаться и на протекторной дорожке шины.

повреждения или деформация бортового кольца шины, прилегающего к ободу диска.

если на боковине имеется порез более 6 мм в длину или диаметре. Такие повреждения не стоит ремонтировать по причине их недолговременного и небезопасного результата.

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