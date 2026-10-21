Известная в РФ марка показала брутальный кроссовер — ждем у нас?

На конференции Chery International User Summit представлен кроссовер Omoda X

Кроссовер с названием Omoda X показали в ходе состоявшейся в Китае конференции автовладельцев Chery.

Проект, представленный на Chery International User, имеет заводской индекс T1QC и показывает явный сдвиг дизайна Omoda в сторону « кибер-меха», начавшегося на Omoda C4.

Плюсом к агрессивной угловатой внешности идут технологии: продвинутый комплекс ассистентов водителя с сенсором LiDAR и три варианта силовой установки. Впрочем, подробностей по ним пока нет.

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Но то, что известно о Omoda X, впечатляет: дорожный просвет – 200 мм, глубина преодолеваемого брода – 700 мм. Неплохо для кроссовера! Причем названный на конференции ориентир по габаритной длине – 4600 мм. Заметьте, это на 60 мм меньше, чем у Omoda C7, но на 55 мм больше, чем у Omoda C5. Интересно, какой индекс получит «икс» в серии?..

Ранее «За рулем» рассказывал об одной из новинок прокси-бренда Jeland, вобравшего в себя марку Omoda в РФ.