Voyah Taishan получит особую версию — известны сроки выхода в РФ

Пятиместная модификация Voyah Taishan появится в России до конца 2026 года

Флагманский гибридный кроссовер Voyah Taishan обзаведется версией с пятиместным салоном.

Об этом рассказала пресс-служба марки в России: в дополнение к трехрядному шестиместному варианту интерьера, у Voyah Taishan теперь будет и двухрядная вариация салона – с пятью местами и просторным багажником.

В представительстве бренда отмечают, что спинки второго ряда можно складывать и возвращать одним нажатием, но вот точные объемы багажного отделения пока не называются.

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По технике – все то же самое, что у шестиместного Taishan: последовательный гибрид (517 л.с., 695 Нм), полный привод, пневмоподвеска, подруливающая задняя ось, 1120 км суммарного запаса хода и 280 км – на аккумуляторе емкостью 62,5 кВт*ч. А также – русифицированная мультимедийка с голосовым управлением, экран переднего пассажира с доступом к онлайн-сервисам, электропривод двери багажника и многое другое.

Пятиместная версия выйдет на российский рынок до конца года, а вот шестиместный Тайшан, анонсированный в начале сентября, уже можно предзаказать у дилеров.

Ранее «За рулем» рассказал, что до России добрался и прямой конкурент Taishan.