Перспективный тягач МАЗ-Х — новое фото и подробности!

До конца 2026 года на дороги Беларуси выйдет три новых гибридных тягача МАЗ-Х

Новые экземпляры перспективного гибридного тягача МАЗ-Х появятся на дорогах Беларуси до конца текущего года.

Об этом рассказал в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» министр промышленности республики Андрей Кузнецов.

«Это первая машина, и я думаю, что до конца года у нас как минимум три таких будут ездить по дорогам Беларуси», – отметил Кузнецов.

Он уточнил, что сейчас первый предсерийный образец МАЗ-Х (МАЗ-545001) проходит дорожные и климатические испытания – его ожидают жара, мороз, дождь и снег.

Очевидно, еще два образца вскоре присоединятся к этим процессам. В ходе испытаний последует окончательная доработка по эксплуатационным характеристикам, после чего модель запустят в серийное производство.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Напомним, первый МАЗ-Х запустили в опытную эксплуатацию в минувшем сентябре – тягач с изотермическим полуприцепом Купава используют для внутренней логистики МАЗа, а также для перевозок между предприятиями холдинга «БелАвтоМАЗ» по всей республике.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал об этом проекте – первые рендеры МАЗ показал еще в 2024-м.