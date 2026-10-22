Кто сегодня за рулем такси. Drivee составил портрет водителя ко Дню автомобилиста

Сервис для заказа такси Drivee ко Дню автомобилиста провел исследование пользователей по всей стране и составил портрет среднестатистического водителя, зарегистрированного в сервисе.

Чаще всего это мужчина около 42 лет на Hyundai Solaris. А китайских машин в сервисе уже больше, чем отечественных.

Рынок такси в стране по-прежнему преимущественно мужской. В целом по стране среди водителей, зарегистрированных в сервисе, 95,5% мужчин и только 4,5% женщин. Однако в отдельных городах доля женского участия в такси заметно выше среднероссийского уровня. Так, в Магадане и Якутске их доля примерно вдвое выше, чем в среднем в России, – 9,4% и 8,5% соответственно.

Сгенерировано нейросетью ChatGPT

Средний возраст водителя по стране – 42 года, это, как правило, опытные специалисты, для которых важны стабильность и предсказуемость дохода. Старше всех женщины за рулем в Сочи, им, в среднем, 48 лет. Моложе всех водители в Магадане, мужчинам там в среднем 40 лет.

Для более полного портрета аналитики также составили топ популярных имен автомобилистов, подключенных к сервису. Среди мужчин чаще всего встречаются имена Александр, Сергей и Алексей, а среди женщин – Елена, Ольга и Татьяна.

В среднем по стране на иномарки приходится 88,3% машин, зарегистрированных в сервисе, на отечественные – 11,7%.

Сильнее всего доля отечественных машин за год выросла в Петербурге, с 4,4% до 5,3%, хотя в целом по стране она немного снизилась.

Самой популярной моделью у водителей-партнеров стал Hyundai Solaris, второе и третье место рейтинга заняли Kia Rio и Volkswagen Polo соответственно.

Китайских машин в Drivee больше, чем отечественных, и этот разрыв растет. Доля китайских авто за год выросла с 12,1% до 12,5%, и теперь китайской оказывается каждая восьмая машина, на которой водители-партнеры выполняют поездки через сервис.

Быстрее всего китайские автомобили прибавляют в Поволжье и Сибири. В Самаре их доля выросла с 6,9% до 8,9%, в Новосибирске – с 9,2% до 11,0%. И даже в Тольятти, родном городе Lada, доля китайских машин за год выросла в 1,3 раза, с 4,5% до 5,8%. Больше всего китайских автомобилей в Москве, здесь на них приходится более четверти машин в сервисе (25,9%).

При этом ни одна китайская модель пока не попала в общероссийскую десятку самых популярных. Видимо, дело в том, что китайских моделей много и выбор водителей распределяется между ними более равномерно. В городские десятки пробился только Haval Jolion в Новосибирске. Какая машина приедет, пассажир Drivee знает заранее. В приложении видно автомобиль и рейтинг каждого откликнувшегося водителя, и пассажир сам выбирает, с кем и на чем поехать.

Ко Дню автомобилиста, который отмечается 25 октября, Drivee подготовил онлайн-активности для пользователей. На специальной странице сайта можно пройти тест и узнать, какой ты автомобиль, а также принять участие в розыгрыше призов. Более подробная информация – по ссылке.

Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStore и AppGallery.

Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнерами. 0+

Данные собраны на основе обезличенной статистики выполненных заказов через сервис Drivee за период с 1 января по 15 октября 2026 года. Сравнение с 2025 годом проводилось по равным периодам. В городскую выборку вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Омск, Тольятти, Волгоград, Сочи, Нижневартовск, Якутск и Магадан.