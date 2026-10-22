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Знаменитая Крета вернулась на российский рынок с адекватной ценой

Hyundai Creta второго поколения из ОАЭ под заказ стоит в РФ от 2,6 млн рублей

Самый популярный кроссовер Hyundai в России снова доступен для заказа – речь о Creta второго поколения в обновленном кузове, которая официально на нашем рынке не продавалась. Машины поставляют из ОАЭ, ориентир по цене начинается от 2 600 000 рублей.

Такую сумму как ориентир при курсе 85 рублей за доллар и льготном утильсборе назвала воронежская компания, которая предлагает привезти кроссовер в комплектации Premium.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

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В версии Premium заявлены бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электропривод складывания зеркал, отделка сидений эко-кожей, кожаный мульти-руль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, цифровая «приборка», кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, электронный «ручник» с функцией AutoHold, панорамная крыша, парктроники с камерой заднего вида, электропривод багажника, 17-дюймовые литые диски и ряд электронных ассистентов водителя.

Во Владивостоке за привоз аналогичной Hyundai Creta просят от 2 700 000 до 3 000 000 рублей. В Кемерово такой кроссовер можно заказать минимум за 2 790 000 рублей.

Интерьер Hyundai Creta
Интерьер Hyundai Creta

Для всех автомобилей, ввозимых под заказ, цены обычно ориентировочные. Итоговая сумма зависит от курса валют, таможенных платежей, расходов на логистику, комиссии продавца и других факторов; одно лишь объявление не подтверждает, что машину поставят по заявленной цене.

Технически рестайлинговые Hyundai Creta идентичны. У них леворульная компоновка салона и одинаковый мотор – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» семейства Smartstream мощностью 115 л. с. в паре с вариатором. Привод бывает только передним.

О том, как формируется итоговая цена привозного кроссовера, «За рулем» уже рассказывал на примере недавно поставленной в Россию корейской модели.

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Источник:  Автоновости дня
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