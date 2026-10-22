Знаменитая Крета вернулась на российский рынок с адекватной ценой
Самый популярный кроссовер Hyundai в России снова доступен для заказа – речь о Creta второго поколения в обновленном кузове, которая официально на нашем рынке не продавалась. Машины поставляют из ОАЭ, ориентир по цене начинается от 2 600 000 рублей.
Такую сумму как ориентир при курсе 85 рублей за доллар и льготном утильсборе назвала воронежская компания, которая предлагает привезти кроссовер в комплектации Premium.
В версии Premium заявлены бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электропривод складывания зеркал, отделка сидений эко-кожей, кожаный мульти-руль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, цифровая «приборка», кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, электронный «ручник» с функцией AutoHold, панорамная крыша, парктроники с камерой заднего вида, электропривод багажника, 17-дюймовые литые диски и ряд электронных ассистентов водителя.
Во Владивостоке за привоз аналогичной Hyundai Creta просят от 2 700 000 до 3 000 000 рублей. В Кемерово такой кроссовер можно заказать минимум за 2 790 000 рублей.
Для всех автомобилей, ввозимых под заказ, цены обычно ориентировочные. Итоговая сумма зависит от курса валют, таможенных платежей, расходов на логистику, комиссии продавца и других факторов; одно лишь объявление не подтверждает, что машину поставят по заявленной цене.
Технически рестайлинговые Hyundai Creta идентичны. У них леворульная компоновка салона и одинаковый мотор – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» семейства Smartstream мощностью 115 л. с. в паре с вариатором. Привод бывает только передним.
О том, как формируется итоговая цена привозного кроссовера, «За рулем» уже рассказывал на примере недавно поставленной в Россию корейской модели.
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