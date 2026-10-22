Продажи подключаемых гибридов в России установили рекорд

«Автостат» перечислил самые популярные подключаемые гибриды в сентябре

Российский рынок подключаемых гибридов (PHEV) в сентябре 2026 года взял новую высоту – 10 207 проданных машин. Относительно того же месяца 2025-го объем вырос в 2,6 раза. Такие данные приводит агентство « Автостат»; по оценке экспертов, результат стал историческим рекордом.

Прежний максимум – 9687 штук – держался с июля. Между прочим, доля сегмента в общем объеме реализации новых легковых автомобилей в начале осени достигла 8,3%.

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В марочном зачете первое место у Geely – 1882 экземпляра за сентябрь. За ним идет Evolute (1733 шт.), а третью строчку занимает Esteo с 1492 машинами. В топ-5 также вошли Voyah и Zeekr – 1197 и 841 единица соответственно. Суммарно эти пять брендов обеспечили 70% всех реализованных подключаемых гибридов.

Среди моделей верхнюю строчку удерживает кроссовер Evolute i-Space: 1733 автомобиля в начале осени. Далее расположились Geely EX5 EM-i (1348 шт.) и Voyah Free (1008 шт.). Замыкают пятерку лифтбек Changan Qiyuan A06 (648 шт.) и внедорожник Esteo V27 (590 шт.).

Всего за январь – сентябрь 2026 года в РФ реализовали 59 486 новых подключаемых гибридов – в 2,5 раза больше, чем за девять месяцев прошлого года.

О том, как чувствует себя российский авторынок в целом, «За рулем» уже рассказывал.

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