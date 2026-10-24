Уникальная Alfa Romeo уйдет с молотка — что в ней необычного?

Существующую в единственном экземпляре Alfa Romeo Giulia выставили на аукцион

Британская аукционная платформа Car&Classic выставила на торги уникальную Alfa Romeo Giulia 1967 года.

В автоспортивной тусовке эта машина известна как «Красная субмарина», а официально именуется Alfa Romeo Giulia «Low Drag», то есть «низкое сопротивление». Дело в том, что это не заводская модификация, а частный проект на основе серийной модели. Когда-то давным-давно обычная Giulia 1300 GT угодила в серьезную аварию, и в процессе восстановления обрела легкий алюминиевый кузов фастбек.

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И не просто фастбек, а с кормой в духе «хвоста Камма» (он же – Kamm или Kammback) – инженера, который придумал отрезать у каплевидного кузова длинный сужающийся хвост почти по вертикали.

Под капотом – альфовская 2-литровая «четверка» Nord twin-cam, но форсированная до 180 л.с. Коробка – 5-ступенчатая механическая.

Внутри – аскетичный гоночный салон и каркас безопасности. Нынешний хозяин приобрел эту красотку 10 лет назад в Бельгии – и не бросился реставрировать, а доработал под современный трек. А позже – перевез в Великобританию и зарегистрировал для дорог общего пользования.

Приятным бонусом к машине идет то, что она считается историческим ТС, и потому освобождается от техосмотра и транспортного налога. Сейчас на ее одометре чуть более 28 тысяч км, кузов не имеет коррозии, вся электрика в полном порядке – по крайней мере, так утверждает владелец. Торги завершаются уже 25 октября...

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