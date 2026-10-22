Mercedes-AMG начал продавать звук мотора V8

Новый Mercedes AMG GT получил имитацию звука двигателя

Новый полностью электрический внедорожник AMG GT от Mercedes, как и прочие мощные электрокары, обзавелся имитацией звука двигателя. Тут все предсказуемо.

Запись звука: 16 микрофонов и 100 измерений

Дальше начинаются нюансы. Издание The Drive выяснило: рычание V8 положено только тем, кто доплатит и выбрал топовую модификацию – GT 55 либо GT 63. А вот в базовой GT 53 звучит шестицилиндровый AMG.

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Сам производитель уверяет, что система AMG FORCE Sport+ воспроизводит не синтезированные ноты, а тщательно записанные эталонные звуки. Их получили в ходе более чем 100 измерений: 16 микрофонов, а в роли источника – такие машины, как Mercedes-AMG GT R (C 190).

Аккомпанемент подстраивается под дорожную обстановку и манеру езды, вплоть до ускорения и переключения передач. По сути, Mercedes обещает максимально правдоподобную искусственную озвучку.

V8 за доплату и претензии The Drive

Бесплатно достается не все. Звук мотора V8 компания отнесла к платной опции, причем доступной лишь для GT 55 и GT 63.

The Drive такой подход считает нецелесообразным: базовую версию AMG GT оставили без имитации V8. Разумеется, покупатель выбирает такую машину не только по акустическому сопровождению. Однако искусственно запирать функцию в более дорогих модификациях – как минимум странно, и выглядит это чересчур жесткой политикой формирования эксклюзивности.

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