Голограмма на коробке не спасет: как не купить поддельную автозапчасть

Экспент Бабушкин перечислил способы выявления поддельных автозапчастей

Российский авторынок переживает трансформацию, и все большая доля продаж уходит в интернет. Вместе с этим обостряется давняя беда – контрафактные автозапчасти. Для владельцев машин она по-прежнему остается одной из самых острых.

О том, как обстоят дела в этой сфере, 21 октября «Известиям» рассказал Андрей Бабушкин, технический директор LYNXauto. По его словам, защитные элементы на коробке еще не означают, что внутри лежит подлинная деталь.

«Упаковка уже давно перестала быть надежным защитным компонентом от подделок. Сегодня зачастую те же подрядчики и фабрики, которые изготавливают оригинальные элементы защиты, могут беспрепятственно поставлять их и теневым производителям. Поэтому рассчитывать только на коробку или защитные наклейки сегодня нельзя - главным фактором защиты выступают проверенные каналы сбыта», - объяснил Бабушкин.

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По этой же причине крупные производители автокомпонентов отказываются от внедрения сложных защитных систем на упаковке, поскольку маркировка каждой канистры или коробки напрямую удорожает деталь для конечного потребителя, отметил специалист и указал, что сейчас активно внедряется система «Честный знак», которая призвана решить проблему контрафакта. Тем не менее при физическом осмотре детали или канистры существует ряд косвенных визуальных маркеров, которые помогают отсеять низкосортный кустарный фальсификат.

Как рассказал эксперт, в первую очередь подделку выдает некачественная полиграфия — если на упаковке «плывет» шрифт, гуляет размер букв или цвета выглядят блеклыми и смазанными. Вторым критическим маркером выступает маркировка на самом изделии: на металлические и пластиковые автозапчасти часто наносится заводская круговая маркировка.

У контрафактных производств нет дорогостоящего промышленного оборудования, поэтому надписи наносятся бытовыми или полупрофессиональными лазерными установками, объяснил он. В таких случаях подделку легко распознать по неровному радиусу нанесения, кривым расширениям букв и цифр, а также разной глубине прожога металла. Если речь идет об эксплуатационных материалах, то необходимо обратить внимание на состояние тары. Если она имеет потертости, загрязнения и другие признаки использования, то существует риск, что тара использовалась повторно, а ее содержимое неизвестно.

Для безопасной покупки запчастей на маркетплейсах эксперт посоветовал обращать внимание на авторизованных и сертифицированных продавцов. Однако единственной гарантией покупки оригинальной продукции остается приобретение запчастей через официальную сеть дистрибуции и надежные автотехцентры, указал он.

А вот владельцы Skoda нужные детали и аксессуары печатают сами — об этом «За рулем» уже рассказывал.

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