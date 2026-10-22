Пятиместный Voyah Taishan приедет в Россию. Названы сроки

Voyah до конца 2026 года начнет продажи пятиместного Taishan в России

Пятиместная модификация флагманского гибридного кроссовера Voyah Taishan доберется до российских дилеров до конца 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе марки. Шестиместную версию для нашего рынка анонсировали раньше.

Начинка у новой машины та же, что и у уже обещанной: последовательная гибридная установка, интеллектуальная пневматическая подвеска с тремя камерами, система подруливания задних колес и полный комплекс электронных помощников водителя.

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Пятиместный салон и техника

Отличие, по сути, одно – третий ряд сидений убрали. За счет этого заметно прибавилось места для багажа; спинки второго ряда по-прежнему складываются электроприводом, и дверь багажного отделения тоже с электроприводом.

Полный привод обеспечивают два электромотора. В сумме они выдают 517 л.с., а крутящий момент доходит до 695 Нм. Заявленный общий запас хода – до 1120 км, на одной электротяге кроссовер способен проехать до 280 км.

Voyah Taishan

Тяговая батарея имеет емкость 62,5 кВт·ч. Бензиновый двигатель здесь работает исключительно как генератор: вырабатывает электроэнергию и подзаряжает аккумулятор, а крутящий момент на колеса не передает. Номинальная мощность агрегата, которую учитывают при расчете транспортного налога, – 197 л.с.

Voyah Taishan

Для российского рынка модель получила русифицированную мультимедийную систему с голосовым управлением. Предусмотрен отдельный экран для переднего пассажира, плюс доступ к онлайн-сервисам музыки и видео.

Цены, комплектации и гарантия

Сколько будет стоить пятиместный Taishan, в компании пока не говорят. Подробности о комплектациях и точную дату начала приема заказов тоже не назвали – эти сведения пообещали сообщить дополнительно.

Voyah Taishan

А вот шестиместную версию, представленную в начале сентября 2026 года, официальные дилеры уже принимают. Стоимость начинается от 8,85 млн руб.

Voyah – китайский премиальный бренд. Помимо Taishan, в России официально продаются модели Free, Dream и Passion. На автомобили марки, приобретенные через официальную дилерскую сеть, распространяется гарантия сроком пять лет или до достижения пробега 100 тыс. км. Владельцам доступна и программа помощи на дорогах, включающая техническую поддержку и эвакуацию автомобиля в ближайший дилерский центр в предусмотренных программой случаях.

Voyah Taishan

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