Tank и Wey получили новые функции в России

В GWM рассказали об обновление цифровых функций автомобилей Tank и Wey

В пресс-службе российского представительства GWM сообщили: для Tank 400, Tank 500, Tank 700 и Wey 07 открыли установку OTA-пакета. Он добавит мультимедийной системе новые возможности и поменяет поведение части уже знакомых функций.

Получить обновление можно через штатную телематику машины или по Wi-Fi. Когда новая версия выйдет, владельцу придет уведомление в мобильном приложении GWM. Установку после загрузки разрешают начать сразу либо перенести; на весь процесс автомобиль должен стоять в безопасном месте, потому что ездить и пользоваться им до финала нельзя.

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Мультимедиа и новые виджеты

В рабочем столе мультимедиа появятся «Смарт виджет» и «Плавающий виджет». С их помощью проще разложить элементы по своему вкусу и быстрее открывать нужные пункты, чем раньше. Плюс к этому, появится жест возврата на предыдущий экран.

Видеосервис «VK Видео» встроят в систему: смотреть ролики можно будет прямо на дисплее, но только при соблюдении требований безопасности. Дальше – изменения в уже работающих цифровых сервисах.

«Яндекс Музыку» и «Яндекс Книги» сведут в один виджет. Голосовому управлению GWM обещают более точное распознавание команд. Система распознавания дорожных знаков сохранит выбранные настройки и после повторного запуска двигателя. Производитель также говорит об оптимизации камеры кругового обзора при подключении смартфона через Apple CarPlay и о лучшей работе дистанционного управления через приложение GWM.

Навигация и условия обновления

У Tank 400, Tank 500 и Tank 700 обновится навигация в «Яндекс Картах»: водитель получит подсказки по полосам движения и трехмерные изображения зданий. Для Tank 500 отдельно скорректируют переключение режимов полного привода.

Пакет предназначен для машин, которые уже передали клиентам и которые поддерживают OTA. В «Грейт Волл Мотор Рус» уточнили: новые цифровые функции войдут в действующие подписки GWM Коннект Про и GWM Мультимедиа, их цена не изменится.

Кстати, недавно Geely обновила популярный Coolray — обновления у китайских машин идут постоянно.

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