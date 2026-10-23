Какие подержанные коммерческие автомобили россияне покупают чаще всего

«Автостат»: рынок LCV с пробегом снизился на 2%

С января по сентябрь 2026 года россияне приобрели почти 263 тыс. подержанных легких коммерческих автомобилей. По сравнению с тем же периодом 2025-го показатель просел на 2,1%, сообщает агентство « АВТОСТАТ». Отрицательная динамика в этом сегменте держится уже три месяца кряду – с июля.

Больше 40% вторичного рынка LCV за отчетный срок забрала отечественная GAZ: 105,9 тыс. единиц. Следом идет еще один российский бренд – УАЗ с 20 тыс. машин. Третью строчку марочного рейтинга занимает немецкий Volkswagen (16,4 тыс. подержанных LCV). В топ-5, кстати, попали также американский Ford и отечественная LADA – 16,3 тыс. и 14,3 тыс. соответственно.

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В модельном зачете первые две позиции остались за GAZ. Лидером стал GAZ 3302: за девять месяцев разошлось 52,7 тыс. б/у экземпляров. На второй строчке – GAZ Gazelle NEXT с 26,6 тыс. единиц.

Замыкает тройку Ford Transit (15 тыс. шт.), четвертым идет LADA Largus VU (11 тыс. шт.). Пятерку лидеров закрывает GAZ 2705 – 8,2 тыс. машин.

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