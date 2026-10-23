Количество автосалонов в России достигло исторического максимума

«Ъ»: число дилерских точек по продаже новых легковых авто в РФ выросло на 14,4%

Дилерская сеть по продаже новых легковых автомобилей в России за январь-сентябрь 2026 года прибавила 14,4% и достигла 4,7 тыс. точек. Для рынка это исторический максимум. Данные 21 октября приводит «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю».

За девять месяцев в стране открылись 974 локации, а закрылись 386. Открытий вышло заметно больше, хотя часть салонов с рынка все же ушла. По сути, сеть не просто обновилась – она выросла. В отличие от 2023 года, когда расширение дилерских сетей было связано с массовым выходом китайских марок, нынешний рост обеспечивают новые российские бренды, чьи локализованные модельные линейки созданы на базе китайских. За три квартала дилеры приобрели 575 франшиз российских марок. Число их шоурумов увеличилось с 1,1 тыс. до 1,6 тыс., а доля в общей сети выросла с 27 до 35%. Доля китайских брендов, напротив, сократилась с 64 до 55%, до 2,6 тыс. шоурумов.

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Согласно подсчетам аналитиков, лидером по числу открытий стала российская марка Jeland (локализованные автомобили Omoda и Jaecoo) — за девять месяцев появилось 180 новых дилерских адресов. На втором месте идет Volga со 103 шоурумами (Geely локальной сборки), на третьем — Tenet Plus с 93 новыми локациями (на основе марки Lepas концерна Chery. Далее следуют бренд Esteo, связанный с локализованными моделями Exeed, с 84 площадками и китайский Deepal (суббренд Changan) с 78 точками.

Увеличение числа шоурумов не всегда означает открытия новых помещений. Опрошенные представители дилерских компаний отметили, что смена названия бренда с появлением нового юрлица и заключение нового дилерского контракта могут учитываться как появление нового центра. Кроме того, дилеры чаще размещают несколько марок на прежних площадях, деля крупные выставочные залы на отдельные зоны.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» считают нынешнее количество точек продаж избыточным. По словам исполнительного директора РОАД Олега Баринова, далеко не все из примерно 60 представленных в РФ китайских автобрендов смогут закрепиться на рынке и обеспечить дилерам достаточный объем продаж.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что Changan начнет поставки в Беларусь автомобилей, собранных на «Автоторе».

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