Порядок эвакуации машин хотят изменить: что об этом известно

Минтранс предложил присылать уведомление водителям до эвакуации автомобиля

Эвакуация автомобилей в России может проводиться только после того, как владелец получит цифровое уведомление. Такой законопроект подготовил Минтранс, сообщил на пленарном заседании Госдумы глава Росавиации Дмитрий Ядров, которого рассматривают на должность министра транспорта. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает создание единой цифровой платформы. Через нее планируют обмениваться информацией об эвакуации транспортных средств и направлять уведомления их владельцам. По сути, речь идет о попытке сделать процедуру более понятной для автомобилистов.

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Предварительное цифровое оповещение, по словам Ядрова, станет ключевым элементом предлагаемого порядка. Если законопроект примут, новая система должна упростить процедуру эвакуации для водителей. «Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», – сказал он.

Другие детали инициативы в выступлении не уточнялись. Не назывались и сроки возможного внедрения.

О других переменах, которые касаются водителей, «За рулем» подробно рассказал.

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