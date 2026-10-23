Утечка топлива и риск пожара: владельцев новых Land Cruiser ждут в сервисе

NHTSA: Toyota отзывает 106 тыс. Land Cruiser из-за возможной утечки топлива

В Соединенных Штатах Toyota запускает отзывную кампанию – под нее попали 105 794 автомобиля. Не исключена утечка топлива, которая при неудачном стечении обстоятельств способна обернуться возгоранием. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Речь идет о части гибридных внедорожников Toyota Land Cruiser 2024-2027 модельных годов.

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Виной всему потенциальный дефект соединения топливной трубки, расположенного рядом с бензобаком. Разъем может разойтись – и тогда горючее пойдет наружу. Дальше простая физика: попадет на источник воспламенения, и вероятность пожара перестает быть теоретической.

Что предложат владельцам? Официальные дилеры устранят неисправность бесплатно. В зависимости от конкретной машины либо поставят дополнительный фиксирующий хомут, либо поменяют пластиковую топливную трубку.

О рекордном спросе на подключаемые гибриды в России «За рулем» уже рассказывал.

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