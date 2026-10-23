Доступный отечественный кроссовер получит полный привод с тремя режимами езды

Tenet T4L получит полноприводную версию с турбомотором 1,5 л на 147 сил

Линейка Tenet T4L скоро пополнится версией с интеллектуальной системой полного привода – об этом рассказали в пресс-службе марки. Пока кроссовер предлагается только с передним приводом.

Tenet T4L

Под капотом новинки – бензиновый турбомотор объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. В паре с ним будет работать семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7.

Задняя ось в такой системе подключается автоматически: электроника смотрит на дорожную обстановку и меняет распределение крутящего момента между колесами. К привычным режимам «Эко», «Стандарт» и «Спорт» добавятся «4х4», «Снег» и «Грязь».

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Крутящий момент двигателя достигает 210 Н·м, а роботизированная трансмиссия рассчитана на передачу до 300 Н·м. По словам производителя, такая связка поможет силовой установке и коробке лучше подстраиваться под разные типы покрытия.

За сентябрь 2026 года в России продали 4645 автомобилей Tenet T4L. С мая по сентябрь покупатели приобрели 17 148 таких кроссоверов, а по итогам первых девяти месяцев модель стала третьей по популярности в сегменте кроссоверов.

Собирают кроссовер на заводе холдинга АГР в Калуге. Кузов и днище здесь получают дополнительную защиту: скрытые полости обрабатывают воском, а днище покрывают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.

Интерьер Tenet T4L

Цены, комплектации и дату старта продаж полноприводного Tenet T4L компания назовет позже. Кстати, в России уже начались продажи семиместного флагманского кроссовера Tenet T9: он доступен в единственной комплектации «Ультра» за 4 249 000 руб. с учетом спецпредложений.

О том, как еще один китайский кроссовер обзавелся полным приводом, «За рулем» уже рассказывал.

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