Кто в России отказывается от личного автомобиля

Сбер: молодежь и жители крупных городов всё реже выбирают личный автомобиль

В Москве проходит стратегический форум автоиндустрии «Для тех, кто рулит», который проводит Сбер. Обсуждают на нем, в частности, как меняется отношение россиян к личному автомобилю.

Если смотреть на общую картину, она почти не двигается: доля владельцев машины среди людей 18-65 лет держится на уровне 53-55% уже пять лет. Но внутри этой ровной цифры прячется сдвиг. Молодежь и жители крупных городов все реже считают собственное авто чем-то обязательным – об этом на форуме рассказал руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

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«За пять лет доля владельцев автомобилем среди молодежи 18-25 лет сократилась на 12 п.п. – с 52% в 2021 году до 40% в 2025-м. А в категории 26-35 лет этот показатель снизился на 8 п.п – с 64% до 56%. При этом среди людей старше 36 лет ситуация практически не меняется: чаще всего автомобиль в собственности имеют россияне 36-45 лет (60% и выше). А в группах 46-55 и 56-65 лет доля автолюбителей даже выросла – с 50% до 53% и с 41% до 46% соответственно», – сообщил Матовников.

География тут не менее показательна. Москва за пять лет потеряла 6 п.п.: с 49% до 43%. Санкт-Петербург – столько же, с 50% до 44%. В городах-миллионниках падение мягче, минус 4 п.п. (51% и 47% соответственно), в остальных городах – минус 2 п.п. (с 54% до 51%). Зато село держится ровно: 60%, 59% и 59% в 2021, 2023 и 2025 годах.

Почему так происходит, объяснил старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка:

«В Москве и Санкт-Петербурге машина все чаще становится не ежедневной необходимостью, а помощником для особых случаев – дачи, загородных прогулок, семейных поездок с несколькими остановками. Чем крупнее город, чем лучше в нем развит общественный транспорт, такси и каршеринг, тем меньше людям нужен личный автомобиль. В небольших городах собственная машина по-прежнему крепко встроена в повседневную жизнь, а в сельской местности без нее просто не обойтись: это доступ к работе, учебе, врачам и магазинам. Поездка в райцентр часто совмещает и покупки, и визит к врачу, и семейные дела. За каждой цифрой аналитики – реальные предпочтения людей, и наша задача – помогать авторынку замечать их выбор и отвечать на него понятными и релевантными предложениями».

«За рулем» уже рассказывал, почему россияне выбирают подержанных «китайцев».

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