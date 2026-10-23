Бензин продолжает дешеветь: в каких регионах цены снизились больше всего

Бензин в России дешевеет вторую неделю подряд

Заправляться в России стало дешевле: розничные цены на бензин снижаются вторую неделю подряд. За 12-19 октября средний литр потерял 64 копейки. Такого заметного недельного падения не было с начала августа – это следует из данных «Росстата,» на которые обратил внимание «Рамблер/авто».

Средняя цена за этот период опустилась с 78,68 до 78,04 рубля. Более ощутимое снижение статистика фиксировала только с 28 июля по 3 августа: тогда минус составил 1,12 рубля.

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Цены на топливо по маркам и регионам

Разные марки подешевели неодинаково. АИ-92 потерял 69 копеек – теперь литр стоит 74,02 рубля. АИ-95 сбросил 62 копейки, до 80,30 рубля.

Дизель подешевел на 9 копеек, до 86,58 рубля. А вот премиальный АИ-98 и выше, наоборот, прибавил 17 копеек – 104,67 рубля за литр.

«Снижение цен на бензин было зафиксировано в 50 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Ингушетия (-7,4%) и Курганской области (-7,2%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин составило +0,3% и +0,5% соответственно», – рассказали в Росстате.

О том, как могут измениться цены на вторичном рынке к концу 2026 года, «За рулем» уже разбирался.

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