Новый российский тягач Валдай — какой у него реальный расход на трассе?

Тягач Валдай 45 Pro проверили на расход топлива в реальной эксплуатации

Новый магистральный тягач Валдай 45 Pro завершил тестовую эксплуатацию, которая длилась 30 дней.

Машина только вышла на рынок, поэтому данных по реальным нюансам эксплуатации пока немного. Месяц, проведенный в логистической компании «Траско», помог определить реальный расход Валдая 45 Pro с 490-сильным дизельным мотором.

«В ходе месяца работы на маршрутах в Центральной России и на Урале при пробеге около 15 тысяч километров с неполной загрузкой (80% пробега с весом груза около 10 тонн) средний расход топлива составил 24,5 л на 100 км, что является одним из лучших показателей в сегменте магистральных перевозок», – заявили в пресс-службе компании-дистрибьютора «СТТ».

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Напомним, Валдай 45 Pro – это модернизированная версия Валдая 45, вышедшего на российский рынок чуть более двух лет назад и являвшегося копией китайского Foton Auman EST1846. В ходе обновления форсировался двигатель и улучшилось оснащение. Водители отмечают продуманную эргономику рабочего места водителя и аэродинамику кабины – боковые стекла и зеркала долго остаются чистыми, отмечают в «СТТ».

Ранее «За рулем» составил свое мнение о тягаче Валдай 45 Pro.