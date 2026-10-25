Волна краж в Челси: вы не поверите, на что охотятся автоворы

Элитный район Лондона столкнулся с серией хищений боковых зеркал с премиальных авто

Жителей престижного лондонского района Челси потрясла волна краж: за одну ночь злоумышленники лишили боковых зеркал около пятнадцати дорогостоящих автомобилей.

Инцидент произошел на трех улицах, а среди пострадавших машин числятся три Range Rover Sport, Porsche Taycan, Audi RS 7 и Mercedes G 580 с технологией EQ. Этот случай заставляет задуматься, насколько защищены современные автомобили и стоит ли владельцам по всему миру готовиться к подобным сюрпризам.

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Сегодня боковое зеркало – это далеко не просто стекло в пластиковом корпусе. Внутри него скрыты сложные электронные системы: камеры, датчики контроля слепых зон и элементы подогрева. Именно эта начинка и представляет собой главную ценность для воров, превращая внешне неприметную деталь в лакомый кусок.

Один из пострадавших жителей с горечью отметил, что Челси – идеальное место для подобных преступлений, ведь местные улицы буквально заполнены дорогими автомобилями. В полиции Лондона подтвердили факт расследования, однако на данный момент задержаний не производилось. Стоит отметить, что это не единичный случай: похожие серии краж фиксировались в Нью-Йорке, Амстердаме и графстве Суррей, хотя масштаб проблемы оценить пока сложно.

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