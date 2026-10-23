Названы три условия, без которых автопроизводителя не признают российским

В российских и китайских СП доля российской стороны должна быть не менее 51%

Кооперация с китайскими компаниями не отменяет главного: контроль над совместным предприятием, конструкторская документация и собственная инженерная база должны оставаться за российской стороной.

Именно такой подход Минпромторг закладывает в развитие автопрома и локализацию производства – об этом на стратегическом форуме автоиндустрии «Для тех, кто рулит» рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения ведомства Григорий Цыба.

Цифра конкретная: не менее 51% в совместном предприятии должно принадлежать российскому собственнику. Плюс к этому конструкторская документация на выпускаемые автомобили – тоже за российской стороной. Зачем так? Чтобы производитель сам мог вносить изменения в конструкцию машин, в том числе заменять импортные компоненты, производство которых в России пока не локализовано.

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«Конструкторская документация на производимые автомобили должна принадлежать российскому собственнику, с тем чтобы можно было вносить необходимые конструкционные изменения в автомобиль по замене условно импортных узлов агрегатов, которые сейчас пока у нас не локализованы», – рассказал он.

Третьим обязательным условием Цыба назвал наличие собственной инженерной базы. Без нее ни исследований, ни разработок, ни создания отдельных компонентов с последующим доведением до серийного выпуска попросту не будет.

Требования, по которым автомобиль признают российской продукцией, каждый год ужесточаются. Смысл в том, пояснил представитель Минпромторга, чтобы локализация не заканчивалась сборкой готовых машин, а шла дальше – на уровне разработки и производства комплектующих.

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