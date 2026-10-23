Редкий пикап на базе Нивы появился в продаже в России: подробности и цена

ВАЗ-2329 2000 года с агрегатами от Нивы 2022 года продают за 850 тысяч рублей

В объявлениях о продаже автомобилей появился любопытный экземпляр – Lada Niva ВАЗ-2329 2000 года выпуска. Это длиннобазный пикап с двухместной кабиной, и в линейке Нивы такая версия встречается редко. За машину просят 850 тысяч рублей.

По словам продавца, кузов числится 2000 года, хотя агрегаты, салон и другие элементы переставили с Нивы 2022-го, у которой на одометре 40 тысяч километров. То есть внешне и по документам это один автомобиль, а по техническому наполнению – совсем другой.

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Обращались с машиной, судя по объявлению, аккуратно. На деле покупатель получает редкую длиннобазную платформу с двухместной кабиной, а вдобавок – современную начинку от более свежего автомобиля.

Сам ВАЗ-2329 – удлиненная версия классической Нивы с кузовом пикап. Такие машины какое-то время выпускали малыми сериями, поэтому сейчас на рынке они попадаются куда реже стандартных внедорожников.

Двухместная кабина плюс длинная база – сочетание, которое цепляет и коллекционеров, и тех, кому нужен утилитарный внедорожник с грузовым отсеком.

Запрошенные 850 тысяч рублей – примерно как новая 3-дверная Нива. Зато здесь речь о редкой конфигурации с фактически обновленной технической частью.

О других необычных внедорожниках, которые добрались до рынка, «За рулем» уже рассказывал.

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