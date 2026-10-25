Кемпер Mooveo: умный дом на колесах с подъемной кроватью и удобным санузлом

Полуинтегрированный автодом Mooveo TEI-70 DH на шасси Fiat Ducato — новинка сезона 2027

Немецкий производитель Mooveo представил новинку сезона 2027 года – полуинтегрированный автодом TEI-70 DH на шасси Fiat Ducato.

Модель создана специально для семейных пар и путешественников-одиночек, которым нужен компактный, но хорошо оснащенный дом на колесах. При габаритах 6,99×2,30×2,85 метра автомобиль легко проходит узкие улицы и помещается на небольших стоянках, а полная масса 3,5 тонны позволяет управлять им с правами категории B.

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Автодом Mooveo TEI-70 DH на шасси Fiat Ducato

Главная особенность планировки – электрически регулируемая подъемная кровать размером 1,60 × 2,00 метра, расположенная над Face-to-Face-гостиной за кабиной водителя. Днем спальное место поднимается к потолку, освобождая уютную зону отдыха с высотой потолка 1,92 метра. Панорамное потолочное окно наполняет пространство естественным светом и создает ощущение простора.

В корме разместился санузел во всю ширину автомобиля с отдельной душевой кабиной и зоной WC с умывальником. Прямая концепция ванной комнаты обеспечивает больше свободы движений, чем у многих конкурентов. Кассетный туалет Thetford с выдвижным бачком практичен, а розетка на 230 В позволяет пользоваться электроприборами.

Автодом Mooveo TEI-70 DH на шасси Fiat Ducato

Кухонный блок на стороне водителя включает две газовые конфорки, мойку из нержавеющей стали и холодильник на выбор – абсорбционный или компрессорный.

Основой служит Fiat Ducato с 2,2-литровым дизелем Multijet 2 мощностью 140 л.с. и топливным баком на 90 литров.

Для автономных путешествий модель хорошо подготовлена: отопитель-бойлер Truma Combi 4, два газовых баллона по 11 кг, литиевая батарея на 200 Ач и солнечная панель на 200 Вт обеспечивают независимое энергоснабжение. Полезная нагрузка при полной массе 3,5 тонны составляет около 520 килограммов.

Предусмотрено три комплектации: базовая All-in-One за 74 713 евро, All-in-One Plus за 78 900 евро и топовая All-in-One Full за 80 427 евро.

О другом автомобиле, где комфорт в дальних поездках на первом месте, «За рулем» уже рассказывал.

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