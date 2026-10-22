Робот-зарядник — уже на дорогах!

В Москве начали испытания робота для зарядки электромобилей

Столичный Дептранс и корпорация « Росатом» начали совместные дорожные испытания робота для зарядки электрокаров.

В данный момент мобильная электрозарядная станция тестируется в периметре парковки на Триумфальной площади.

О столичном новшестве рассказал в своем телеграм-канале главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что робот имеет накопитель энергии емкостью 74,6 кВтч и поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 кВт.

Робота можно вызвать прямо на парковочное место и через приложение «Метро Москвы» начать зарядную сессию.

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Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Зарядная станция самостоятельно прибывает к месту стоянки электромобиля, а не требует перемещения транспортного средства к стационарному терминалу. Во многих ситуациях это удобнее. При пиковой мощности 60 кВт зарядка аккумуляторной батареи электромобиля средней емкости в диапазоне от 10% до 90% емкости занимает около 30 минут. После завершения сессии станция автоматически направляется либо к следующему клиенту (при остаточном запасе энергии не менее 20 кВт·ч), либо на модуль подзарядки через разъем Type 2 мощностью до 22 кВт.

На первом этапе станцией управляет сервисный инженер с помощью пульта. Затем планируется внедрение системы беспилотного управления и зарядного устройства пантографного типа мощностью до 30 кВт — уже без участия оператора.

Конечно, емкость батареи робота невелика, но пару электромобилей он зарядить сможет. Надо попробовать при случае.

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