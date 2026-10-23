В постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы представлен макет первого столичного автобуса

Daimler Omnibus — первый автобус, курсировавший между Марьиной Рощей и Останкино

Две длинные лавочки, тент над головой и открытые борта: таким был автобус, который в начале прошлого века возил пассажиров из Москвы в Останкино. Сегодня увидеть его полноразмерный макет можно в постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы на Новорязанской улице, 27.

Посетители могут рассмотреть, как был устроен ранний пассажирский автомобиль, где сидел водитель и как размещались пассажиры.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«В сентябре Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей Транспорта Москвы на Новорязанской улице, 27. В постоянной экспозиции представлено 53 единицы исторической техники, в том числе 3 полноразмерных макета транспортных средств, которые не сохранились до наших дней.

Один из них – моторный омнибус. Это первый в городе автобус, перевозивший пассажиров между Марьиной Рощей и Останкино. Внутри макета можно совершить виртуальную поездку по маршруту и увидеть, как выглядела Москва в 1907 году».

Первые автобусные маршруты в России появились в 1907 году. Пробная линия моторных омнибусов была открыта 17 июля 1907 г. между Марьиной Рощей и Останкино графом А. Д. Шереметевым. Шереметев получил разрешение Городской управы, так как маршрут считался пригородным и с трамваем не конкурировал. Для этого он купил автобус Daimler Omnibus 1T Typ 10 personen.

На той же линии работал и Daimler Omnibus 1 T Typ 6 personen, в гараже графа были представлены и другие омнибусы марок NAG и Daimler. Шереметевский «Даймлер» представлял собой максимально простой вариант автобуса. На шасси грузовика установили длинные лавки по бокам, сделали опускающиеся пологи по бокам и сзади, а крышей служил брезентовый балдахин, опирающийся на стойки.

Такую машину можно было использовать только летом и в хорошую погоду. По сути, это был сезонный пригородный автобус для состоятельных дачников, направлявшихся к участкам рядом с имением Останкино, которым владел граф Шереметьев.

Оксана Бондаренко, директор Музея Транспорта Москвы:

«Реконструкция транспортных средств – это, в первую очередь, большое и скрупулезное научное исследование, занимающее ни один год. Нужно собрать комплект проектной документации и дополнительные архивные сведения, изучить чертежи и фотографии, а затем командой реставраторов и инженеров воплотить это в жизнь. Но когда речь заходит об объектах начала прошлого века, от которых не сохранилось практически ничего, то этот процесс усложняется в сотни раз.

В нашем случае, чтобы уточнить цвет кузова, пришлось даже искать раскрашенные открытки с изображениями дореволюционных европейских автобусов. Удивительно и то, что наш макет состоит не только из новых деталей: благодаря музейным специалистам удалось дополнить модель оригинальными частями выпуска 1910-1920-х годов.

Нам было крайне важно воссоздать именно Daimler Omnibus 1T Typ 10 personen, чтобы показать посетителям постоянной экспозиции, с чего начиналась автобусная история города».

До наших дней первые московские «Даймлеры» не сохранились. Работа над реконструкцией автобуса началась с поиска сведений. Постепенно фотографии и разрозненные технические сведения сложились в подробное описание машины. Специалисты определяли необходимые узлы, уточняли конструкцию и восстанавливали детали. Следующим этапом стала работа инженеров. Они подготовили трехмерную модель, разработали чертежи и рассчитали нагрузки.

Так из архивных материалов появился объемный экспонат длиной более пяти метров и высотой почти три метра. Макет выполнен без двигателя и коробки передач, но позволяет увидеть автобус в натуральную величину и оценить его пропорции. Кроме того, на шторке автобуса демонстрируется проекция. Видеоролик создан на основе архивных фотографий, анимированных с помощью эффекта параллакса. Он показывает виды и ситуации, которые могли наблюдать пассажиры во время поездки по маршруту Марьина Роща – Останкино и обратно в 1907 году.

Увидеть полноразмерный макет первого московского автобуса можно в постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы по адресу: Новорязанская улица, 27. Желательно оформлять билеты заранее на официальном сайте Музея.

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