В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Toyota: актуальные цены

Новые Toyota Highlander из Китая в наличии в России с ценами от 4,9 млн рублей

Коммерческий утильсбор внушительный, китайские бренды теснят – а семиместные Toyota Highlander все равно покупают. Новые кроссоверы продолжают везти в Россию, только теперь по альтернативным схемам, из Китая, где их выпускает совместное предприятие GAC-Toyota.

На конец октября в наличии по всей стране насчитывается несколько сотен таких машин. Минимальный ценник на одном из популярных классифайдов – 4,9 млн рублей.

Toyota Highlander

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Самый доступный вариант нашли в Кургане: привезенный и уже растаможенный Highlander без пробега оценили ровно в эти 4,9 млн. В Кемерово за него просят на 50 тыс. рублей больше. Жителям Тюмени, Мурманска и Барнаула покупка из наличия обойдется в 5 000 000 рублей, а в Москве, Уфе и Воронеже – еще на 50 тыс. дороже.

Дальше ценник подрастает: 5 100 000 рублей – это Бузулук Оренбургской области, Новокузнецк и Владивосток. Диапазон 5 150 000-5 250 000 рублей ждет покупателей в Казани, Челябинске, Чите, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Белгороде, Брянске, Ярославле, Тольятти, Набережных Челнах, Красноярске, Кирове, Краснодаре, Симферополе, Чебоксарах, Самаре и Саратове.

Крупные дилеры, которые нередко дают на такие машины собственную гарантию, запрашивают больше. В Москве «дилерские» цены стартуют с 5 450 000 рублей, в Санкт-Петербурге – с 5 530 000, в Уфе – с 5 600 000, а в Челябинске и вовсе с 5 800 000. В отдельных объявлениях они доходят до 6 500 000 и даже 7 000 000 рублей.

Технически все новые Highlander китайской сборки одинаковы. Под капотом – 2,0-литровый турбомотор на 248 л. с., работающий в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Часть машин уже русифицирована. В комплектацию, как правило, входят подогрев сидений первых двух рядов и вентиляция передних, трехзонный климат-контроль, полностью светодиодная оптика, обогрев и электрорегулировка зеркал, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ с кнопкой Start/Stop, электропривод двери багажника, кожаный мультифункциональный руль и кожаная отделка салона. Плюс медиасистема с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль и проекция на лобовое стекло – и это еще не весь список.

Интерьер Toyota Highlander

Ранее Highlander попал в «десятку» самых долговечных кроссоверов и внедорожников, способных годами не ломаться. Там он занял четвертое место: вероятность проехать 300 тыс. километров без серьезных проблем составила 32,9%.

О том, от чего зависит цена популярного кроссовера, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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