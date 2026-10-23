Как подготовить шины к сезонному хранению и не сократить их ресурс?

Эксперты дали рекомендации по грамотной подготовке шин к сезонному хранению

Даже если рисунок протектора выглядит внушительно, у резины есть возрастной порог, сообщает 110km.Ru. Специалисты советуют расставаться с покрышками через восемь-десять лет после выпуска – глубина здесь ни при чем. Michelin, к примеру, рекомендует раз в год показывать мастеру шины старше пяти лет, а менять их не позже десяти лет с момента изготовления. Так что перед тем, как отправить комплект на хранение, стоит оценить его состояние и записать дату выпуска – она выбита на боковине. В коде DOT первые две цифры означают неделю производства, последние две – год.

Начинать нужно с осмотра. Вздутия на боковине, глубокие трещины на протекторе или сбоку – все это ухудшает управляемость и ставит под угрозу безопасность. Подобные повреждения требуют замены шины. То же касается покрышек с протектором менее 1,6 миллиметра. Поврежденные шины необходимо менять немедленно. Производитель также называет более ранние ориентиры для замены: 3 мм для летних шин и 4 мм для зимних. Неравномерный износ – еще один повод проверить состояние колеса, даже если протектор пока достаточно глубокий.

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До снятия колес отметьте их места на автомобиле: например, ПП – переднее правое, ЗП – заднее правое. Для отметки подойдут мел или наклейка. Можно использовать и подписанные колпачки клапанов. При следующей установке шины возвращают на ту же сторону. Передние и задние колеса допустимо менять местами попарно, чтобы износ был более равномерным. Схему перестановки сверяйте с руководством автомобиля и направлением вращения шин: направленные модели нельзя менять местами произвольно.

Перед тем как отправить шины на зимнее хранение, смойте дорожную грязь водой. Для очистки возьмите мягкое моющее средство и щетку, затем удалите камни из канавок протектора. Полностью высушите шины и очистите диски, если храните колеса в сборе. Не закрывайте влажные колеса пакетами: под упаковкой может скапливаться конденсат. Надевайте прочные индивидуальные чехлы или пакеты лишь на сухой комплект. Перед хранением не наносите «чернитель» и другие полирующие составы. При работе мойкой высокого давления держите ее не ближе 50 сантиметров от резины.

Перед хранением колес на дисках можно поднять давление примерно на 0,5 бара относительно нормы производителя: за время простоя воздух постепенно уходит. Перед установкой проверьте давление и выставьте его по рекомендациям автопроизводителя для конкретной загрузки, а не по максимальному значению на боковине шины. После сезонного хранения осмотрите вентили и проверьте герметичность. Покрышки без дисков хранят без воздуха.

Для хранения подойдет сухое и прохладное помещение с хорошей вентиляцией, например гараж или подвал. Оно должно быть чистым. Прямые солнечные лучи и постоянная сырость могут повредить резиновую смесь и ускорить ее старение. То же касается масел и растворителей. Держите комплект в закрытом помещении и подальше от батареи.

Колеса в сборе размещают горизонтально или подвешивают на специальной стойке либо настенном креплении. Их также можно сложить стопкой или поставить на прочные специализированные держатели. Шины без дисков ставят вертикально рядом. Их не следует навешивать на крюки или складывать в стопку. Раз в несколько месяцев поворачивайте покрышки без дисков.

Если дома нет подходящего места, комплект можно оставить у автодилера, в мастерской или шинном центре. В среднем по России такая услуга обходится в 1 500 – 5 500 рублей за сезон продолжительностью шесть месяцев. Цена зависит от региона и компании; влияет и состав услуг. В крупных городах она часто выше. Комплекс с монтажом и очисткой может стоить 10 000 рублей и больше.

При передаче колес оформите протокол и попросите сотрудников его подписать. В документе фиксируют состояние колеса и глубину протектора. Там же указывают модель и типоразмер. Это поможет избежать путаницы и споров, если комплект потеряется или будет поврежден.

О том, как не испортить новый зимний комплект и не потерять шипы, «За рулем» уже рассказывал.

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